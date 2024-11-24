В приложении Дія появится новая функция: кто сможет воспользоваться

В приложении Дія появится новая опция. Это будет упрощение получения и продления разрешений на владение оружием.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый во время интервью одному из СМИ. Он также напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет его владельца. По его мнению, это также существенно упростило гражданам подачу документов на получение или продление разрешений.

"Ранее МВД провело опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия", – рассказал правоохранитель.

Драпятый также добавил, что сейчас высок спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это безоговорочный приоритет во всей системе органов МВД, определенный, в частности, министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Ранее сообщалось, что с 25 ноября в Украине вступит в силу Закон о декларировании оружия. Благодаря ему граждане, задекларирующие любое найденное или полученное оружие, смогут его в дальнейшем законно хранить у себя. Но это не касается трофейного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 31 октября в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. Но в Едином реестре оружия на указанную дату было всего 750 тысяч регистровых записей.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

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