"Укрпочта" пообещала кредиты для пенсионеров: как будет работать механизм

В Украине уже годами существует неофициальная практика, когда почтальоны помогают пенсионерам "дожить до пенсии", покупая им продукты в долг."Укрпочта" планирует сделать эту модель официальной, введя легальный овердрафт для пенсионеров после запуска собственного банка.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью медиа. По его словам, после запуска "Укрпошта.Банка" пенсионеры смогут оформлять краткосрочные кредиты (овердрафты) на небольшие суммы.

Речь идет не о крупных займах, а о деньгах или товарах первой необходимости, среди них продукты питания, лекарства, бытовые мелочи. Погашение такого кредита будет происходить автоматически со следующей пенсионной выплаты. Фактически, механизм максимально прост: если пенсия закончилась раньше, чем месяц, человек сможет получить необходимое "в долг", а после поступления пенсии сразу его закрыть.

Смелянский признает, что подобная система уже давно работает, но неформально. Почтальоны часто покупают пенсионерам продукты за собственные средства, записывая расходы в обычную тетрадь.

"Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь – "Петровна, две пачки макарон – 76 гривен". Купила, отдала макароны, пришла пенсия бабушка закрыла этот "овердрафт", – объяснил он.

По словам гендиректора, компания фактически не запрещает такую практику, понимая ее социальную важность. В случае проверок допускается финансовая разница в отделении в пределах одной зарплаты почтальона именно для таких ситуаций.

Руководитель компании отмечает, что формальный запрет ничего не изменит в реальной жизни. "Ну это же абсурд запретить. Разве почтальон не даст бабушке макароны или лекарства, если знает, что пенсия будет через несколько дней?" – отмечает Смелянский. Именно поэтому "Укрпочта" решила пойти другим путем – превратить стихийную взаимопомощь на понятный финансовый инструмент, с четкими правилами и защитой как для пенсионеров, так и для работников почты.

