Украли Telegram и просили деньги: как мошенники обманывают украинцев в мессенджере

Любой украинец может потерять свой аккаунт в мессенджере Telegram, если просто перейдет по ссылке от другого пользователя. Мало того, потом мошенники будут пытаться выманить деньги у контактов этих аккаунтов.

О такой схеме сообщила в TikTok адвокат Елена Бабич. По ее словам, именно так недавно свой аккаунт потеряла ее подруга.

"Ей пришло сообщение от бывшей учительницы с просьбой проголосовать за ее внучку. Подружка ничего не заподозрила, перешла по ссылке, ее перекинуло в, на первый взгляд, реальную Telegram-группу с родителями детей. Там нужно было проголосовать, перейти по какой-то ссылке. Она это сделала, но в какой-то момент ее насторожило очень большое количество ссылок, и она просто передумала, удалила и забыла за всю эту историю", – рассказывает адвокат.

Но оказалось, что в процессе женщина предоставила третьему лицу (как оказалось гражданину России) доступ к своим контактам и уже вечером от нее началась рассылка – она якобы просила деньги. Такие сообщения получили все ее контакты, а она ничего не могла с этим поделать.

"Этой историей хочу вас обезопасить от того, что, когда вам приходит сообщение от даже знакомого лица с просьбой проголосовать, пожалуйста, дважды проверьте перед тем, как это делать. И для вас красным флажком должно быть то, что когда вы переходите на голосование, вас просит что-то дополнительно подтвердить", – пояснила Бабич.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о похожей схеме, по которой действуют мошенники, создавая фейковые аккаунты украинцев в Telegram и пытаясь украсть чужую личность. После этого под чужим именем они находят знакомых и близких и просят "дать взаймы" несколько тысяч гривен.

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