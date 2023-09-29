Мошенники по-новому разводят украинцев через Telegram: жертв подставляют перед их знакомыми

Мошенники создают фейковые аккаунты украинцев в Telegram и пытаются украсть чужую личность. После этого под чужим именем они находят знакомых и близких и просят "дать в долг" несколько тысяч гривен. Как только мошенники получают деньги, они перестают отвечать на сообщения. А когда жертва обращается за долгом тому, кому якобы давала деньги, оказывается, что преступники действовали от чужого имени.

О том, как работает схема, почему банки не могут мгновенно на нее реагировать и как защититься, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как работают мошенники и почему банки сразу не помогут

Массовые СМС-рассылки с обещанием выигрыша или угрозой блокирования счета уже не работают. Мошенники пошли дальше: теперь они похищают личность своей жертвы и от ее имени просят деньги у близких и родственников. Такая схема существует уже не первый год, а сейчас распространилась и на Telegram, рассказывает OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

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Часто мошенникам не приходится получать доступ к аккаунту своей жертвы. Достаточно создать полную его копию: также подписать, использовать ту же фотографию. Следующий шаг – найти знакомых того или той, чью личность пытается украсть мошенник.

Для этого также не нужно иметь особые технические навыки. Часто свои контакты в телеграм украинцы сами указывают в других соцсетях, где можно проследить список "друзей" Знакомые между собой украинцы являются членами одних групп в Telegram, лайкают посты друг друга.

Как рассказала OBOZREVATEL киевлянка Леся, она узнала о том, что мошенники создали полную копию ее аккаунта в Telegram от приятеля. Он получил сообщение от мошенников с просьбой одолжить 5000 грн. Сообщение пришло от аккаунта, который полностью копирует оригинальный акаунти Леси (подпись, фотография, описание в профиле). Молодой человек решил проверить информацию и обратился к девушке.

Разумеется, что деньги девушка не просила и сразу же сообщила об этом знакомому. Мошенник успел указать номер счета, на который просил отправить средства. Оказалось, что это счет в А-Банке. Леся обратилась в службу поддержки банка, однако там сообщили, если она не перевела деньги мошенникам, то и жалобу рассматривать не будут.

"Банк действительно не может только на основании одной жалобы, еще и без факта перевода средств, блокировать счет. Представляете, если так легко можно будет заблокировать чужой счет, тогда вы сможете обманном легко лишить доступа к деньгам любого украинца с помощью всего лишь одной жалобы. Если действительно есть потерпевший или группа потерпевших и они обратились в банк, или обратилась Киберполиция, тогда счет, конечно же, заблокируют", – рассказывает Данильченко.

К слову, при этом, как рассказывают OBOZREVATEL в одном из госбанков, на самом деле финансовые учреждения следят за тем, чтобы счета их клиентов не использовались в мошеннических схемах. Всего несколько жалоб достаточно для того, чтобы счет заморозили, а у клиента потребовали объяснить источник происхождения средств.

"Несколько жалоб на мошеннические действия и банк обязан реагировать. Также мгновенно будет реакция, если обращение поступило от правоохранительных органов", – пояснили в банке.

Как правильно реагировать на мошенников и не стать жертвой

В "ЕМА" объясняют: самое важное – не доверять сообщениям даже от близких людей. И не важно, вам звонит, или пишет знакомый, используя незнакомый вам номер либо аккаунт. "Если вам написали или позвонили из незнакомого номера, представившись вашим другом, перезвоните на номер этого друга, который у вас есть. Это займет несколько минут и может защитить вас от мошенников", – поясняют в организации.

Как говорит Данильченко, украсть ваши контакты из Telegram не сложно, по ее словам, это один из самых небезопасных мессенджеров. Даже если вас просят о помощи, используя настоящий контакт вашего знакомого, все равно стоит перезвонить на его номер телефона. "Много случаев, когда заполучают доступ к Facebook-страницам", – отмечает эксперт.

После этого также стоит:

написать в службу поддержки банка (даже если они откажутся блокировать счет);

оставить заявку на сайте Киберполиции (там также анализирует полученные данные).

"Такой вид мошенничества это далеко не новшество. Оно уже существует какое-то количество лет единственное, это я говорю по собственным ощущениям и наблюдениям а не исходя из данных статистики, сейчас схема распространилась и на Telegram. Но опять же, Telegram далеко не самый безопасный мессенджер, я бы не советовала им пользоваться", – поясняет Данильченко.

Единственный способ защититься от мошенников – проверять любую просьбу о помощи, которая вам поступает даже от самых близких людей. Также важно максимально защитить свои социальные сети: использовать сложные и разные пароли, пользоваться функцией двойной защиты, которую предоставляют некоторые соцсети и мессенджеры (когда для доступа к аккаунта нужно проходить двойную верификацию).