Украину заполонили "дроп-ФОПы": кто и как выводит деньги через чужие счета

Схемы с участием "дроп-ФОПов" набирают неслыханных масштабов. Среди жертв оказалась даже известная блогерша Ксюша Манекен. Мошенники украли у нее 6,2 млн грн и вывели их на счета купленных ФЛП.

Такие схемы возможны благодаря дропам и дроповодам. Первые – сдают в аренду или продают доступ к своему счету. Вторые – создают сеть дропов и передают их данные заказчику.

Журналисты OBOZ.UA пообщались с десятком дроповодов, исследовали этот рынок, узнали кто на этом зарабатывает, как на это реагируют банки и что думают эксперты.

"Дропономика": какие условия предлагают дроповоды и где они "живут"

Предложения сдать в аренду счет "ФОПа" можно увидеть много где: каналы и чаты в Telegram, реклама в Instagram, группы в Facebook. Некоторые интернет-дельцы сразу в объявлении сообщают о том, счета в каких финансовых учреждениях их интересуют, сколько денег предлагают и на какой срок берут в аренду. Другие не очень охотно делятся условиями "сотрудничества".

Журналист OBOZ.UA связался с рядом дроповодов под видом потенциального дропа. Как удалось выяснить, дроповоды предлагают от 1,5 тыс. грн до $100 (4,1 тыс. грн в эквиваленте на момент написания статьи) за доступ к счету "ФОПа". Также отличается длительность аренды: от одной недели до всего времени существования физлица-предпринимателя.

Журналист OBOZ.UA столкнулся с разными методами общения дроповодов. Аделина (так дроповод подписала себя в Telegram) предложила написать своему коллеге Станиславу. Вроде бы именно он должен был сообщить детали аренды. Тот, в свою очередь, отправил к третьему дроповоду, который и рассказал условия аренды.

– Какие условия? – спрашивает журналист OBOZ.UA у третьего из дроповодов.

– Всмысле? – переспрашивает собеседник (грамматика сохранена).

– Сколько денег? Какой срок?

– 1500 грн. Навсегда.

Это было одно из самых дешевых предложений. Для сравнения: дроповод "Полифем" обещал $100 "дроп-ФОПу" на неделю. Правда, никто не может гарантировать получение выплаты ни в первом, ни во втором случае.

В другом диалоге дроповод с никнеймом Manager 1 после первого же вопроса предложил личную встречу в Киеве. Но все же поделился, сколько заплатит и на какой срок арендует счет.

– Привет, "ФОПы" берешь? – поинтересовался журналист.

– Да, только личная встреча в Киеве, – ответил Manager 1.

– Сколько денег предлагаешь и на какой срок?

– $100. Месяц-два.

– $100 за каждый месяц или за весь срок аренды?

– За весь срок.

Интересно, что цена не зависит ни от срока аренды, ни от банка. Кажется, что стоимость услуги дроповоды называют наугад. При этом сами дельцы иногда удивляются ценовой политике коллег.

"Как-то мало предлагают. Я своим дропам плачу больше", – рассказал дроповод "Никита". Также он рассказал, за какую сумму перепродает счет дропа: "Мне за одного платят по 10-15 тысяч гривен, и это я его сдаю на три месяца. Но я беру только у знакомых. Когда какой-то прямо криминал очевиден, то такое избегаю. Сейчас хороший спрос на "ФОПы", но желающих не так чтобы много. В основном соглашаются парни. 18-22 года. Но и они часто спрашивают, законно ли это и боятся".

Почему "дроп-ФОПы" стали популярными

Для физлиц-предпринимателей банки устанавливают большие лимиты на финмониторинг, через счета "ФОПов" проходят большие суммы, и к ним возникает меньше вопросов об источниках происхождения денег. "Конечно, быстрее "палятся" физические лица, их банки быстрее понимают (разоблачают. – Ред.) и блокируют счета. А с "ФОПами" уже труднее, их труднее отмониторить. Поэтому они более живучие, я бы так сказала", – объясняет Раиса Федоровская, руководитель EMA Academy.

Есть и другие причины ценности ФЛП, добавила Раиса Федоровская: "Даже вопрос не относительно лимитов на переводы для ФЛП, а вопрос о доверии к клиенту". Банки спокойно реагируют на прохождение относительно крупных сумм через счета ФЛП и имеют другие критерии применения финансового мониторинга.

Некоторые дроповоды предлагают зарегистрировать ФЛП и сразу же его продать. Эксперт отметила, что для "чистого" ФЛП лимиты все равно больше, чем для физического лица: "Открывать ФЛП под дроперство – так делают, но не так часто. Если бы каждый новый "ФОП" был под подозрением, мы бы "резали" бизнес. Понятно, что у банка есть свои лимиты, но это не такие лимиты, как на обычное физическое лицо."

Как в погоне за легкими деньгами можно навсегда потерять доступ ко своим счетам

Сейчас закон не запрещает дроперство – тот, кто продал свой счет, формально закон не нарушил. Но банки обязаны выявлять и блокировать счета, которые переданы третьим лицам.

Например, в "Условиях и правилах обслуживания" Monobank указано, что клиент несет ответственность за все операции по своему счету, а также "обязан не передавать Платежную карту и/или номер мобильного телефона и/или мобильный телефон, используемый для Мобильного приложения в пользование третьим лицам" (п. 6.2.7).

Почти каждый дроповод, с которыми общался журналист, убеждал, что "все легально" и "проблем не будет". Лишь один из собеседников признался: "Ну, вообще это не особо законно. Но и не совсем противозаконно".

– А это законно? У меня проблем не будет? – поинтересовался журналист OBOZ.UA во время одного из разговоров.

– Нет, не будет. Я сам 16 банков сдал, – ответил дроповод. Но уже в следующем сообщении он признался: "Ну, вообще не очень законно. Ну и не совсем противозаконно".

Но все без исключения дроповоды, с которыми удалось пообщаться, заверили, что через карту будет выводиться криптовалюта. Настоящий источник происхождения криптовалюты, которую предлагается "перегонять" через счета, остается загадкой.

– А это законно? Мне могут другие банки заблокировать?

– Нет.

– А на какой промежуток времени я сдаю в аренду?

– На месяц.

– А потом я смогу пользоваться своей картой?

– Да.

– А через месяц я смогу сдать карту еще раз?

– По-разному. Не всегда продлеваем.

– А для чего будет использоваться моя карта?

– P2P.

– Переводы на другую карту?

– Да.

С помощью дроп-счетов чаще всего отмывают средства, полученные в том числе незаконным путем. Это может быть мошенничество, продажа запрещенного контента и т.д.

Кроме того, что дропу неизвестно, какие деньги будут проходить через его счета, он подвергается опасности, что на него оформят кредиты. Об этом заявил агент поддержки Monobank Даниил. Он напомнил, что передавать данные запрещено условиями договора.

"Есть банки, которые ведут войну с дропами. Просто отказывают в обслуживании и подают информацию в банковское сообщество, что мы с ним разорвали все отношения. Есть банки, которые идут дальше. Они блокируют деньги на счету дропа и пытаются их вернуть пострадавшему", – прокомментировала Раиса Федоровская, руководитель EMA Academy.

OBOZ.UA ранее сообщал о том, что украинцев, которые передают свои банковские карты другим, планируют вносить в реестр дроперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры предусмотрят в законопроекте, который разработают совместного с НБУ для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

По мнению пани Раисы, внесение в реестр дроперов не будет иметь большого влияния. Она уверена, что необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто продает свои счета. Пока законодательство не изменят, украинцы не будут бояться продавать свои счета. Которые, в свою очередь, будут использоваться в незаконной деятельности.