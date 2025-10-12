Украинцев будут вносить в реестр дропперов: что это значит и какие последствия

Украинцев, которые передают свои банковские карты другим, будут вносить в реестр дроперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры вводят для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

Видео дня

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью СМИ. Гетманцев пояснил, что Национальный банк Украины (НБУ) совместно с профильным комитетом инициировали изменения в законодательство для создания официального реестра дропов .

Цель – остановить разветвленные схемы финансовых преступлений, где подставные лица предоставляют свои карты для отмывания денег, торговли наркотиками или финансирования террористической деятельности. "Когда человек передает свою карту, и это зафиксировано, он попадает в реестр дропов. Его финансовые операции значительно ограничиваются до базовых. Банки его больше не кредитуют, а новые счета или не открываются, или функционируют с существенными ограничениями", – отметил Гетманцев.

По его словам, законопроект будет зарегистрирован в ближайшие дни, и после его принятия лица, внесенные в реестр, фактически окажутся за пределами финансовой системы. Они не смогут получить кредиты, осуществлять переводы или оформить новые карты даже в других банках.

Феномен "дропов" стал серьезной проблемой для украинской банковской системы. Злоумышленники часто предлагают людям "легкие деньги" за передачу карты, не объясняя, что таким образом они становятся участниками криминальных схем. При этом большинство из них осознают риски, но все равно соглашаются.

"Если к вам подходят и предлагают дать карту "на минутку" за тысячу гривен – это не для мороженого. Человек понимает, что участвует в чем-то незаконном", – подчеркнул Гетманцев.

После внесения в реестр дропов человеку могут заблокировать пенсионные выплаты, социальные пособия, ограничить возможность переводов или получения зарплат на карту. Банки также будут отказывать в кредитах, депозитах или новых счетах.

В перспективе планируется, что финансовые учреждения будут автоматически проверять клиентов по реестру дропов перед открытием счета или проведением транзакций. Таким образом, участие в таких схемах может навсегда лишить человека доступа к большинству финансовых услуг.

Гетманцев призвал украинцев быть бдительными и не передавать свои банковские карты никому — даже знакомым или родственникам. "Никогда никому не давайте свою карточку. Попадете в реестр дроперов и не сможете даже получить пенсию, которую честно заработали", – предупредил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году, по оценкам банковского сектора, от 10% до 20% новых платежных карт могут быть вовлечены в мошеннические дроп-схемы. Общий объем операций через эти схемы может достигать десятков миллиардов гривен, а с начала года уже выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!