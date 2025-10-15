OBOZ.UA нашел ФОПы, через которые у известного блогера украли миллионы: "На моих счетах есть большие деньги? Нифига себе?"

Украинский блогер и владелица бренда одежды "ODA" – Ксюша Манекен – стала жертвой масштабного мошенничества, с ее счетов украли более 6,2 миллиона гривен (примерно $150 тысяч). Средства были выведены на украинских ФОПов. Один из них в разговоре OBOZ.UA, признался, что продал свои регистрационные данные всего за 5 тысяч гривен. Говорит, не знал, что его "фирма" станет частью масштабной схемы.

Видео дня

OBOZ.UA установил, что деньги проходили через подставные "ФОПы", часть которых продала свои данные в Telegram-группах за копейки. В частности, один из ФЛП, которого обвинили в получении украденных денег, напрямую признался в этом. Конкретно через этого предпринимателя дельцы вывели 200 тыс. грн.

"Я в интернете... ну, продал банк. Я не знаю, что там с сделали с ним... Вы хотите сказать, что там где-то на моих счетах есть большие деньги? Нифига себе. А откуда украли?" – удивился предприниматель в разговоре с OBOZ.UA.

Все началось с того, что блогерша решила снять часть средств со счета. "Я помнила, что банк обычно общается через Telegram, поэтому в поиске ввела "Моно" и наткнулась на чат-бот, как выяснилось – поддельный. Я нажала "старт", мне написали, что сейчас свяжется менеджер – и он действительно позвонил", – рассказала Манекен.

"Менеджер" заверил, что в приложении произошла техническая ошибка, поэтому посоветовал его переустановить. После этого поступило уведомление, которое женщина подтвердила, не подозревая, что таким образом дала мошенникам доступ к своему аккаунту.

"Я же сама обратилась, никого не искала – не чувствовала опасности", – вспоминает Ксюша. За несколько минут с ее счетов начали списываться деньги – по 700, 600, 500 тысяч гривен на разные ФОПы. Всего было похищено 6,2 миллиона гривен.

Воровали деньги через подставные ФОПы, которые "продали" свои данные

Как выяснил OBOZ.UA, средства выводились на украинских ФОПов, разбросанных по всей стране. Часть из них даже не подозревала, что их реквизиты используют мошенники. Другие же сознательно продавали доступ к своим счетам, получая за это небольшие вознаграждения – 5 тысяч гривен.

Об этом журналистка OBOZ.UA узнала непосредственно в общении с владельцами "подозрительных" ФОПов. "Предприниматель", на который первым поступили средства (Балан Александр), оказался обычным "дропом" – человеком, продавшим свои банковские данные.

"Кто-кто-кто? Ваш ФЛП. Вы же физическое лицо-предприниматель. Ну, и что на мой ФЛП украли деньги? Не знаю ничего", – сначала удивился мужчина. Но когда ему объяснили, что через его счет прошли сотни тысяч гривен, он признался, что создал ФЛП за 5 минут в приложении NovaPay и передал его "покупателям".

"Я в Telegram увидел объявление – покупают карточки и данные. Сделал ФЛП, перевязал на их номер, мне заплатили 5 тысяч гривен, и все... Я уже их потратил. Боже мой", – рассказал он. Через ФЛП Балана, по предварительным данным, вывели несколько сотен тысяч гривен.

Второго "предпринимателя" (Трошин Игорь), на которого также поступали похищенные средства, новость застала врасплох. "Что значит похищены средства? Ничего не понимаю, я сейчас занят. Что за бред вообще?", – отмахнулся он в телефонном разговоре.

Однако именно через его ФЛП, по данным блогера, было проведено еще несколько крупных транзакций. То, что он является предпринимателем человек не отрицал, однако всячески пытался убежать от разговора, когда журналистка отметила, что средства были похищены у блогера-миллионерши.

Третий ФЛП (Данченко Ярослав), на счет которого попала часть украденных денег, заверил, что никаких поступлений не видел. "Да, я открывал ФЛП, деятельность веду редко. Никто, кроме меня, доступа не имеет. Никаких денег не поступало", – сказал он. Несмотря на это, согласно документам, на его счет зашло 46 тысяч гривен.

Ярослав также отметил, что никто кроме него якобы не имеет доступа к ФЛП. Голос парня был обеспокоен, однако любую причастность к афере он отрицал.

"Все средства были выведены на ФОПы, которые даже в Google обозначены как мошеннические. Но Monobank не остановил транзакции, хотя должен был бы обратить внимание, что один ФЛП переводит большие суммы другим. Никаких действий, чтобы защитить клиента, банк не предпринял", – заявила Ксюша

После обращения она получила официальный ответ, что банк не может помочь. "Это самое болезненное. Потому что когда мы, украинцы, работаем честно, а кто-то просто ворует – это обесценивает все", – добавила она.

Совладелец банка Олег Гороховский прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что Monobank не виноват в потере средств. "Я знаю все подробности. Обвинения в нашу сторону безосновательны – зная детали этого инцидента, ни один банк в мире не спас бы эти деньги. Большинство средств ушла на ФЛП в другие банки, и это нормальные ФЛП, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников, если понимает, что это мошенники",– отметил Гороховский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев, которые передают свои банковские карты другим, будут вносить в реестр дропперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры вводят для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!