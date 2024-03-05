Украинцы жалуются на доллары в "Привате": в банке рассказали, какую валюту выдают клиентам

В Украине клиенты ПриватБанка жалуются на качество банкнот доллара в кассах банка. Среди самых популярных жалоб: выдача банкнот 1996 года выпуска. В банке объяснили: выдают все купюры доллара, которые выпущены с 1996 по 2013 год.

Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин. Так, в разделе отзывов одно из самых популярных обращений: жалоба на возвраст банкнот доллара. Ситуация в Украине ухудшилась с началом полномасштабной войны: валюту перестали ввозить самолетами, логистика подорожала и замедлилась.

Теперь качество банкнот доллара в Украине снижается. "При попытке забрать доллары из депозита, который я вносил новыми банкнотами, возвращают банкнотами 1988 и 1996 годов выпуска", – говорится в жалобе.

В ответ в банке заявили, что в обращении находятся банкноты, которые выпущены с 1996 по 2013 год. При этом выводить из оборота какие-либо банкноты не планируют. Такие купюры действительны практически во всех странах мира, где принимают американские доллары в банках и обменниках, в том числе и в США.

Также в ПриватБанке отметили, что выдают только те банкноты, которые предварительно проверили. То есть все они являются подлинными купюрами. Также правила Нацбанка обязывают эти доллары, даже если они 1996 года выпуска, принимать во всех кассах и обменниках.

Если в кассе или обменнике откажутся принимать доллары, клиент имеет право обратиться в Национальный банк и написать жалобу. Если жалоба подтвердится, то банк или обменник могут оштрафовать. В то же время если клиент не хочет брать доллары в кассе или обменнике из-за их качества, он имеет право отказаться от обмена.

"Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", –пояснили в ПриватБанке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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