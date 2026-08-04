Украинцы заставляют ПФУ пересчитывать свои пенсии: что происходит и кому повышают

ПФУ проиграл судебные иски пенсионерам на сумму 91 млрд грн, тогда как в среднем на все пенсии тратится 83,5 млрд грн в месяц. На выплату долгов в год выделили целых 1 млрд грн. Такими темпами абсолютное большинство пенсионеров до выплаты своего долга просто не доживет. При этом во многих случаях украинцы имеют право на перерасчет выплат.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Задолженность при этом продолжает расти. Тысячи юристов по всей стране предлагают пенсионерам судиться с ПФУ. Объявления раздают прямо на улицах (и не только пенсионерам). Юристы на листовках обещают помочь буквально со всем – от досрочного назначения пенсий до перерасчета выплат.

И зачастую такие обещания юристы действительно могут выполнить. В судах пенсионеры добиваются перерасчета задним числом благодаря нормам закона, которые уже давно не действуют.

В некоторых случаях пенсии повышают благодаря лазейкам в законодательстве. Например, в 2024 году украинцы официально начали массово регистрироваться в зоне ЧАЭС. Если в 2022 году пенсию там получали всего 10,3 тыс. человек, то в 2024 году таких было уже 135 тыс. То есть количество пенсионеров выросло в 13 раз.

Причина — суды устанавливали "чернобыльские" доплаты к пенсии в размере 16 тыс. грн для тех, кто зарегистрировался в зоне радиоактивного загрязнения. С января 2022 года по октябрь 2024 года средняя пенсия по стране увеличилась на 46%. В то же время за этот же период средняя пенсия в Ровенской области взлетела аж на 114%. Конечно же, пенсионеры в Ровенской области не стали богаче. Больше стали зарабатывать участники пенсионной схемы, которую впоследствии ликвидировали.

Министерство социальной политики тогда изменило правила: чтобы получить доплату, нужно было доказать факт проживания в зоне ЧАЭС по состоянию на 1993 год. В результате пенсионеры начали массово терять доплаты. Схема приобрела такие масштабы, что это даже повлияло на динамику средней пенсии по всей стране.

В январе 2025 года практически впервые снизился размер средней пенсии. Если в октябре 2024 года украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получали 5 851 грн, то уже в январе 2025 года – 5 789 грн. На статистику повлияло значительное снижение среднего размера пенсий именно в Ровенской области.

В других случаях перерасчет пенсий происходит из-за разных толкований закона. Например, Кабмин считает, что имеет право ограничивать индексацию пенсий новым пенсионерам, чтобы искусственно снизить размер средней зарплаты, заложенный в формуле расчета пенсии. Это якобы должно уравнять права старых и новых пенсионеров.

Но Верховный Суд считает, что ограничивать индексацию – незаконно. А все суды низших инстанций в своих решениях учитывают решение Верховного Суда. Поэтому любой, кому не провели полную индексацию, может обратиться в суд и обязать ПФУ провести новый перерасчет.

Желающих — десятки тысяч. Например, об одном из таких случаев говорится в материалах дела № 440/780/26. Украинец вышел на пенсию в 2020 году.

Размер его выплат сейчас составляет 9 544,26 грн. В 2021 году вместо индексации на 11% пенсию повысили всего на 100 грн. В 2022 году выплату должны были проиндексировать на 14%, но вместо этого её увеличили всего на 135 грн. В 2023 году новым пенсионерам вместо индексации на 19,7% добавили еще по 100 грн. Полтавский окружной административный суд признал такие действия незаконными. Фактическое повышение за три года составляет всего 335 грн. Тогда как после "правильной" индексации размер повышения может составить несколько тысяч гривен (зависит от стажа и коэффициента заработка).

Чаще всего истцами в судах против Пенсионного фонда Украины выступают военные пенсионеры, бывшие сотрудники силовых ведомств, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Механизм повышения выплат заключается в обжаловании конкретных действий или бездействия территориальных органов ПФУ через систему административных судов. Пенсионер подает письменное требование о перерасчете, получает официальный отказ, после чего вместе с юристом обращается в окружной административный суд.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!