В Польше могут изменить выплаты украинским беженцам с детьми: что предлагают

В Польше могут изменить принцип работы программы "800 Плюс", по которой семьи с детьми (в том числе и украинцы с временной защитой) ежемесячно получают от государства по 800 злотых на каждого ребенка. Предлагается, чтобы выплаты росли с каждым последующим ребенком.

Такое предложение поступило от кандидата в премьер-министры от партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека, сообщает Wirtualna Polska. В то же время политик признает, что деньгами демографический кризис не решить.

Суть предложения

Сейчас в Польше выплачивают фиксированные 800 злотых на каждого ребенка независимо от их количества в семье. Чарнек предлагает выплачивать 800 злотых – на первого ребенка, больше – на второго, еще больше – на третьего и далее (конкретных цифр политик не назвал).

"Стоит рассмотреть политику, благоприятную для семьи, такую как расширение и модификация программы 800 Плюс. Каждый должен получать 800 злотых на первого ребенка, но эта сумма должна увеличиваться для каждого последующего ребенка. Это может служить стимулом для семей иметь больше детей

Впрочем, Чарнек предостерегает от чрезмерных ожиданий: это его личная позиция, а не официальное предложение ПиС. "Наша программная команда еще не приняла решение по этому вопросу", – уточнил он.

Сколько украинцев получают "800+"

В 2025 году украинцы были самой большой категорией среди получателей помощи "800 Плюс" среди иностранных граждан, далее следуют граждане Беларуси, Румынии, России и Вьетнама. В то же время количество детей иностранцев, охваченных программой, уменьшается из года в год.

Всего в 2025 году по программе "800 Плюс" в Польше выплатили помощь на 262,8 тысячи детей, тогда как в предыдущем году их было 284,5 тысячи. Доктор Антони Колек с кафедры менеджмента Университета Козминского связывает это в частности с двумя факторами:

введением более эффективных механизмов назначения помощи;

привязкой выплат к обязательному школьному образованию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 5 марта для украинских беженцев в Польше действуют новые правила, хотя временную защиту для украинцев отменят 5 марта 2027-го. Украинцы до этого момента должны сделать выбор и либо выехать из страны, либо получить статус постоянного или временного пребывания на общих правилах.

