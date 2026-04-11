Украинцы возвращаются домой на Пасху: на границе с Польшей образовалась большая очередь
Государственная пограничная служба (ГПСУ) заявила о значительной очереди на границе с Польшей. Украинцы возвращаются домой накануне Пасхи.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Так, накопление транспорта наблюдается на Львовщине, на въезд в Украину.
По состоянию на сейчас на въезд в Украину:
- в пункте пропуска "Угринов" ожидают 10 легковых автомобилей;
- в "Краковце" – 60 авто;
- в "Шегинях" – 70 авто.
Также фиксируется накопление автобусов на въезд в Украину.
- В "Краковке" – 6,
- в "Шегинях" – 10.
В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопления не зафиксировано. Это также подтверждают украинцы в соцсетях.
"Рекомендуем учесть текущую ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска", – советуют в ГПСУ.
Украинцы будут ездить в ЕС по новым правилам
С 10 апреля 2026 года в Европейском союзе (ЕС) заработала система EES, которая отменяет штампы в паспорте и вводит электронный учет всех поездок с биометрией. Украинцам придется проходить новую процедуру контроля, а система автоматически будет отслеживать сроки пребывания в Шенгенской зоне.
Одно из самых заметных нововведений – отказ от привычных штампов в паспорте. Вместо этого вся информация о пересечении границы будет храниться в электронной системе, после запуска Entry/Exit System:
- больше не будут ставить штампы в паспорте;
- все въезды и выезды будут фиксироваться автоматически;
- пограничники будут собирать биометрические данные (фото и отпечатки пальцев);
- система самостоятельно будет контролировать правило пребывания "90 дней в течение 180".
Ошибиться с подсчетом разрешенного времени пребывания станет значительно сложнее – система будет делать это автоматически. Процедура пересечения границы также изменится, особенно во время первой поездки после запуска системы. Во время первого въезда нужно будет:
- отсканировать паспорт;
- сдать биометрические данные;
- пройти полную регистрацию в системе.
После этого информация будет сохраняться, и во время последующих поездок проверка будет проходить быстрее без повторной регистрации. Впрочем, эксперты предупреждают, что на старте запуска возможны задержки, ведь процедура станет более детальной.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в США, Канаде и Великобритании не понадобится посещать дипломатические учреждения своей страны, чтобы получить украинский паспорт. Это можно будет сделать не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах компании VFS Global.
