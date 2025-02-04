Владельцы авто должны заплатить налог в 2025-м: опубликован список машин

Минэкономики опубликовало список авто, владельцам которых необходимо заплатить налоги в размере 25 тыс. грн. Если в прошлом году в списке было 491 авто, в этом году список сократили всего до 355 автомобилей. В этом перечне указаны автомобили, стоимость которых по оценкам министерства больше трех млн грн. В перечне отмечены не только марки, но и стоимость авто.

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Об этом идет речь на сайте министерства. К примеру, владельцы BMW iX M60 (I20) должны платить налог только в том случае, если автомобилю не более двух лет. "Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом производится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 года с изменениями", – говорится на сайте министерства.

Ставка налога на один автомобиль в год составляет 25 000 грн (п. 267.4 НКУ). В случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет (пп. 267.6.7 НКУ) . Например, если пятилетний срок истекает в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май – за 5 месяцев. Сумма налога за этот период составит 10 416,67 грн (25 000: 12 х 5).

А если не платить налог?

Если не заплатить налог в течение 60 дней, то его сумма будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, с полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Чаще всего должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Если машины нет в списке министерства

Налоговая служба опубликовала специальное разъяснение (№688/ИПК/12-32-12-03-05), в котором четко говорится: сколько бы ни стоила машина, если модели такого года выпуска нет в списке, платить не нужно.

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