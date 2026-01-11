Украинцы сканируют QR-коды, а потом теряют деньги: как не попасть в ловушку аферистов

Мошенники массово подменяют QR-коды в местах быстрых оплат, перенаправляя людей на фишинговые сайты для кражи банковских данных. Перед сканированием украинцам следует всегда проверять наклейку и адрес сайта, а в случае подозрения немедленно сообщайте администрацию или киберполицию.

Об опасности сообщил оперуполномоченный отдела противодействия киберпреступности в Кировоградской области старший лейтенант полиции Евгений Бондаренко в комментарии СМИ. В Украине фиксируют новую волну мошенничества, связанную с использованием QR-кодов в общественных местах.

В результате сканирование такого QR-кода может закончиться потерей денег и доступа к банковским счетам. По словам правоохранителей, фишинговые QR-коды чаще всего появляются в местах, где люди не задумываются над безопасностью и привыкли действовать быстро. В частности, речь идет о:

оплате парковки;

общественный транспорт;

вход на массовые мероприятия;

благотворительные сборы и донаты.

Мошенники рассчитывают на автоматическое доверие, ведь человек видит знакомый формат QR-кода, сканирует его и попадает не на официальный сайт, а на качественно замаскированную подделку. После перехода по фальшивому QR-коду пользователь может оказаться на сайте, который внешне почти не отличается от настоящего. Там его просят:

ввести реквизиты банковской карты;

подтвердить платеж;

авторизоваться через интернет-банкинг.

В результате мошенники получают доступ к конфиденциальным данным и могут мгновенно вывести средства со счетов. Визуально отличить поддельный QR-код от настоящего часто практически невозможно, особенно если наклейка выполнена качественно. Киберполиция советует придерживаться нескольких базовых правил безопасности:

сканируйте QR-коды только из надежных и проверенных источников;

избегайте кодов на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях;

перед сканированием осматривайте наклейку – насторожить имеют неровные края, другой шрифт или дополнительный слой поверх оригинала;

пользуйтесь функцией предварительного просмотра ссылки – большинство смартфонов позволяют увидеть URL еще до перехода;

после открытия сайта внимательно проверяйте веб-адрес, даже если страница выглядит убедительно;

обращайте внимание на наличие защищенного соединения (https://);

никогда не вводите банковские данные на незнакомых или сомнительных сайтах;

для онлайн-платежей используйте виртуальные или временные карты, чтобы уменьшить риск финансовых потерь.

Если вы заметили подозрительный QR-код в общественном месте, правоохранители советуют сообщить администрации заведения, службе поддержки или сразу обратиться в полицию. В случае, если вы стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, стоит:

зафиксировать все доказательства (скриншоты, переписки, ссылки);

обратиться в полицию по номеру 102;

подать электронное обращение в киберполицию через официальный онлайн-сервис.

