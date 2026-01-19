Украинцы потратили 11 300 000 000 грн "тысячи" Зеленского: за что платили больше всего

Украинцы уже потратили 11,3 млрд грн "тысячи Зеленского", и около 80% этих средств ушло на оплату коммунальных услуг. В целом 17,8 млн граждан получили по 1000 грн, а средства можно использовать до 30 июня 2026 года, в то же время выплаты по 6500 грн для уязвимых категорий украинцы преимущественно направляют на одежду и обувь.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Абсолютным лидером среди направлений использования помощи стала оплата коммунальных услуг.

Около 80% всех потраченных средств украинцы направили именно на счета за электроэнергию, газ, воду и теплоснабжение. Такая статистика не удивляет, ведь рост тарифной нагрузки, холодный сезон и регулярные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру заставили миллионы семей искать любые возможности уменьшить финансовое давление.

После коммунальных платежей украинцы чаще всего тратили средства на продукты питания и медицинские препараты. Речь идет прежде всего о товарах первой необходимости – лекарства от хронических заболеваний, сезонные препараты, базовые продукты украинского производства.

Отдельной важной категорией стали донаты на Силы обороны Украины. Часть получателей направила помощь не на собственные нужды, а на поддержку армии.

Всего в рамках программы 17,8 млн украинцев оформили и получили выплату в 1000 грн. Из них 3,5 млн – дети, для которых заявки подавали родители или законные представители. Правительство сообщает, что выплаты осуществлены на 100%, а неиспользованные средства можно потратить до 30 июня 2026 года.

В то же время действует правило, что один гражданин может получить только одну выплату по программе, а украинцы, которые находятся за рубежом, не имеют права на участие в ней. Параллельно с "тысячей" государство продолжает выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения. Такую помощь уже получили 374 367 человек, а общий объем потраченных средств составляет 1,1 млрд грн.

В отличие от базовой программы, эти деньги украинцы чаще всего тратят на одежду и обувь для взрослых и детей. Подать заявку на "Зимнюю поддержку" можно через приложение Дія или через "Укрпочту". В Дії процесс занимает несколько минут, ведь нужно выбрать соответствующий сервис, подать заявку для себя или ребенка, подключить карту "Национальный кэшбек" и подтвердить пребывание в Украине.

Через "Укрпочту" средства автоматически поступают тем, кто получает пенсию или социальные выплаты. Также этот способ доступен для опекунов, людей без РНОКПП, без приложения Дія или с иностранными документами. Потратить средства можно только безналично и исключительно в разрешенных категориях – снятие наличных невозможно. После завершения срока программы неиспользованные остатки возвращаются в бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2026 года в Украине заработала программа еЯсла, которая предусматривает ежемесячную выплату 8 тысяч или 12 тысяч гривен для работающих родителей детей в возрасте от 1 до 3 лет. Средства являются целевыми и могут использоваться исключительно на оплату официальных услуг по уходу за ребенком.

