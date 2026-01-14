Украинцам ввели новые ежемесячные выплаты: кто сможет получать по 8 тыс. грн

С 1 января 2026 года в Украине заработала программа єЯсла, которая предусматривает ежемесячную выплату 8 или 12 тысяч гривен для работающих родителей детей в возрасте от 1 до 3 лет. Средства являются целевыми и могут использоваться исключительно на оплату официальных услуг по уходу за ребенком.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН). Программа єЯсла предусматривает ежемесячную целевую денежную помощь для семей с детьми в возрасте от одного до трех лет.

Ее основная идея – частично компенсировать расходы на уход за ребенком в период, когда мать или другой законный представитель выходит на работу на условиях полного рабочего времени. Таким образом государство стремится уменьшить финансовую нагрузку на семьи и одновременно поддержать возвращение родителей на рынок труда.

Получателем помощи может быть мать или другой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который фактически осуществлял уход за ребенком и после этого официально вышел на работу на полный рабочий день. В то же время программа не распространяется на приемных родителей и патронатных воспитателей.

Размер государственной поддержки зависит от обстоятельств конкретной семьи. Базовая сумма составляет 8 тысяч гривен в месяц – ее могут получить семьи, в которых мать или другой законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрен повышенный размер помощи – 12 тысяч гривен ежемесячно с учетом коэффициента 1,5.

Выплата имеет четко определенное целевое назначение и может использоваться исключительно для оплаты услуг по уходу за ребенком. В частности, средства разрешено направлять на оплату частных учреждений дошкольного образования, услуг физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, которые официально предоставляют услуги по уходу за детьми. Также помощь может покрывать платные услуги в коммунальных и государственных детсадах в рамках действующего законодательства.

Речь идет, в частности, об оплате питания детей, коррекционно-развивающих, психолого-педагогических и реабилитационных занятий сверх объемов, предусмотренных индивидуальной программой развития. Кроме того, средства можно использовать на занятия по парциальным программам, пребывание ребенка в дежурных группах в утреннее, вечернее время, в выходные и праздничные дни, а также на кружки, секции, студии и другие дополнительные формы обучения.

Чтобы получить выплату, заявителю необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. Для оформления пособия нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), свидетельство о рождении ребенка, а также копию или выписку из приказа о выходе на работу на условиях полного рабочего времени.

Подать документы можно и в цифровом формате через сервис Дія.Шеринг, который позволяет передавать электронные копии без бумажных ксерокопий и сканов. В то же время учреждения и специалисты, предоставляющие услуги по уходу за детьми в рамках программы єЯсла, должны соответствовать определенным видам экономической деятельности по КВЭД, в частности 78.20, 97.00, 85.10, 87.90 и 88.91.

