Украинцы могут получить 20 тыс. грн выплаты: кто должен подать заявки на государственную доплату

С 6 по 15 марта работодатели предприятий критической инфраструктуры должны подать через портал Дія заявки на выплату 20 тысяч гривен работникам, которые в феврале участвовали в аварийно-восстановительных работах. Самим работникам подавать документы не нужно – списки формируют и передают предприятия, а средства поступают на их банковские счета до конца следующего месяца.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Очередной этап программы стартует уже 6 марта – именно с этого дня начнется прием заявлений для начисления выплаты за февраль 2026 года. Подача документов продлится до 15 марта включительно.

Кто имеет право на выплату

Государственная доплата предусмотрена для работников предприятий критической инфраструктуры, которые непосредственно участвовали в восстановлении поврежденных объектов после российских обстрелов. Речь идет прежде всего о работниках предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, АО "Украинская железная дорога". Доплату могут получить те специалисты, которые в феврале 2026 года были привлечены к аварийно-восстановительным работам на объектах:

электроснабжения;

теплоснабжения;

газоснабжения;

водоснабжения и водоотведения;

газовой инфраструктуры;

объектах хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов;

объектах железнодорожного транспорта общего пользования.

Именно эти бригады часто работают в чрезвычайно сложных условиях – во время морозов, в темноте, а иногда и под угрозой новых атак, чтобы как можно скорее вернуть людям базовые коммунальные услуги. Важный нюанс программы заключается в том, что сами работники не подают заявления на получение доплаты. Все необходимые документы оформляют работодатели.

Именно предприятия, на которых работают специалисты аварийно-восстановительных бригад, формируют списки работников, участвовавших в ликвидации последствий атак. После этого эти списки подаются через государственный портал Дія. Подача осуществляется в четко определенный период – с 6 по 15 число месяца, следующего после выполнения работ.

То есть сейчас работодатели подают информацию именно за февраль. В представленных документах предприятия отмечают данные работников, подтверждают их участие в восстановительных работах и передают информацию для дальнейшего начисления выплат.

После обработки поданных заявлений государство перечисляет средства непосредственно работникам. При этом открывать новые счета не нужно – деньги поступают на уже имеющиеся банковские счета. Выплата осуществляется не позднее конца месяца, следующего после месяца выполнения работ. То есть компенсация за февраль должна быть перечислена до конца марта.

Программа уже работает несколько месяцев и демонстрирует конкретные результаты. По данным Министерства энергетики, только за январь выплаты получили 12,3 тысячи работников аварийных и ремонтных бригад.

Сейчас государственная поддержка рассчитана на период с января по март 2026 года. Таким образом, она охватывает зимний период, когда нагрузка на энергетическую и коммунальную инфраструктуру особенно высока, а последствия атак могут быть наиболее ощутимыми для населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, часть украинцев, которые подали заявки на единовременную выплату 6500 грн в рамках программы "Теплая зима", так и не получили свои средства. Правительство объяснило задержку завершением бюджетного года и закрытием счетов и пообещало, что деньги все же начислят. Правда, фактически это произойдет уже весной – в марте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!