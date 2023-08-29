Украинцы попадают в долговые ямы, количество микрокредитов резко растет с каждым днем: годовые ставки достигают 820 650%

Украинцы ежемесячно оформляют 650 тыс. микрокредитов, а количество выданных займов с начала года уже составило 3,8 млн. Растет и сумма долга. Большая часть должников, оформляя долг, не знают реальную ставку по кредиту. При этом, задержав платеж, они мгновенно оказываются в долговой яме.

Видео дня

О том, как защитить себя от нарушения прав и почему не стоит брать микрокредит, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Мне уже полгода звонят коллекторы, а я даже не брала кредит"

В Украине требования к микрофинансовым организациям ужесточили еще несколько лет назад. По закону они не имеют права звонить в будний день с 20 вечера до 9 утра, в выходные и праздники, звонить чаще, чем дважды в сутки, передавать информацию о долге третьим лицам, угрожать должнику, запугивать, обманывать о размере долга. Кроме того, коллекторы обязаны фиксировать каждый разговор с должником.

Чаще всего, рассказывает OBOZREVATEL адвокат Василий Майоров, микрофинансовые организации нарушают правило о запрете звонить третьим лицам, родственникам. При этом, если должник указал контактное лицо, коллекторы имеют право ему звонить. Но только в том случае, если он не откажется от разговора.

"Мне полгода звонили коллекторы. Мой бывший муж указал мой номер телефона, взял 7 тыс. грн и не вернул их. Куда он их дел, я не знаю. Я об этом долге даже не знала. Мне звонят эти коллекторы и говорят, что вот он столько должен, когда будет отдавать. А я им: "он мне алименты не платит, еще больше нужен!". Но все равно они продолжают звонить. Каждый день", – жалуется жительница Днепра Марина. При этом та организация, от имени которой ей звонят, по словам бывшего мужа к его долгу не имеют отношения.

Часто кредиты передают сторонним организациям, задача которых – заставить должника заплатить. К примеру в реестре судебных решений есть огромное количество исков от "Европейской агенции с возвращения долгов" Например, несколько недель назад компания через суд взыскала у должника 40,4 тыс. грн. При этом должник брал всего 13 тыс. грн, а из-за процентов сумма выросла в три раза.

Василий Майоров рассказывает: МВФ редко подают в суд, чаще всего должникам удается с ними договариваться. Судебные тяжбы могут длиться годами, для этого приходится оплачивать работу юристов, оформлять письма. Кроме того, если должник обратится к профессиональному адвокату, вполне возможно, что и в суде проценты по кредиту спишут.

"Договориться всегда можно. Минимум, на что мне согласуют, это тело кредита плюс проценты за один месяц. Это если у человека большой долг и он давно не платит. Просто на тело кредита договариваться нельзя, человек взял деньги, он ими воспользовался и должен за это платить", – рассказывает OBOZREVATEL сотрудница МФО.

После истечение сроков должнику сначала звонят с напоминаем. Оператор по телефону должен услышать причину задержки, а также указать дату возвращения долга. Если после окажется, что должник не заплатил в обещанный день, разговор может быть уже более настойчивым. Часто должникам напоминают о возможности подать в суд, внести в реестр должников, арестовать банковские счета.

"Они не подадут в суд", – уверяет адвокат Майоров. Действительно, для микрофинансовых организаций подача в суд – худший из вариантов. Чаще долги пытаются взыскать с помощью настойчивых напоминаний.

Сколько украинцы платят за микрокредиты

Традиционно ухудшение экономического состояния приводит к росту количества микрокредитов. В отличие от банка, такие организации дают деньги практически любому клиенту. Для этого не нужно иметь официальный доход, быть платежеспособным, проходить верификацию в банке. Достаточно заполнить небольшую анкету на сайте и за считанные минуты деньги могут оказаться на счету.

На своих сайтах МФО обещают привлекательные условия. К примеру, mycredit на своем сайте предлагает ставку от 0,01% до 1% в день. На сайте установили специальный калькулятор.

Однако, выполняя требования закона, mycredit разместил паспорт на кредит. В нем говорится, что реальная годовая ставка, с учетом всех штрафных санкций, составляет 820 650%. Правда, кредит берется всего на несколько недель, а не на год, однако, если сравнивать с годовыми ставками по кредитным продуктам украинских банков, это в тысячи раз выше ставка.

Это фактически одна из самых больших ставок. Юридическое название компании "1 Безопасное агентство необходимых кредитов". Что интересно, в судах долги клиентов возвращает все та же коллекторская компания "Европейское агентство возврата долгов". Для сравнения: еще одна финансовая компания CreditKasa предлагает кредиты с реальной годовой ставкой в 279 354%, что также астрономическая сумма, однако в разы меньше конкурентов. Официальное название компании – "Укр Кредит Финанс".

Микрокредиты – самый дорогой долг. Его не стоит оформлять в том случае, если есть хоть небольшой шанс, что вы не сможете вовремя вернуть деньги.