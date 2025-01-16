Украинцы получат от ООН более $2,5 млрд: на что будут потрачены деньги

В 2025 году Организация Объединенных Наций потратит на помощь украинцам более 2,6 млрд долларов. Деньги пойдут на обеспечение населения питьевой водой, разминирование территорий, восстановление разрушенного жилья, строительство укрытий, развитие бизнеса и другие программы.

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Об этом сообщили в правительстве после встречи премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Глава правительства отметил, что указанная сумма была утверждена в Плане гуманитарных нужд и реагирования ООН в Украине на 2025 год.

Среди обсуждаемых тем были действующие и новые программы поддержки. В частности, поднимались вопросы:

обеспечение питьевой водой общин на Юге Украины;

разминирование;

альтернативные источники тепла и энергии;

восстановление жилья и строительство укрытий;

программы для развития бизнеса

"Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности, путем создания новых программ и проектов", - заявил Шмигаль.

Премьер поблагодарил ООН за гуманитарные программы, направленные на поддержку переселенцев и прохождение зимнего периода, реализуемые совместно с Правительством Украины. В частности, на прохождение этого отопительного сезона ООН предусмотрел привлечение $492 млн, а всего в 2024 году разными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев.

Как уже сообщалось, за все время полномасштабной российской агрессии Украина привлекла более $115 млрд. льготного внешнего финансирования – в среднем по $3,4 млрд. в месяц. Это позволило отложить более $47,5 млрд. и обеспечить экономическую стабильность на протяжении всего 2025 года.

В 2024 году наибольший объем внешнего финансирования в государственный бюджет Украины обеспечила программа ЕС Ukraine Facility – 16,2 млрд. евро (или $17,3 млрд.). Это стало возможным благодаря предусмотренному в программе переходному и безусловному финансированию на 2024 год, а также успешное выполнение заложенных в плане "маяков" в течение второго и третьего кварталов прошлого года.

Также ранее OBOZ.UA уже сообщал об опасениях относительно того, отменит ли избранный президент США Дональд Трамп кредит Украине в объеме $20 млрд. Как пишут западные СМИ, возможно, если он отменит санкции в отношении замороженных активов РФ, против чего выступает ряд влиятельных республиканцев в американском Сенате. В то же время европейская часть помощи остается вне влияния внутриполитических изменений в США.

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