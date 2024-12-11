20-миллиардный кредит для Украины могут отменить: NYT раскрыло будущие планы Трампа

Трамп может попытаться отменить 20-миллиардный кредит Украине, сняв санкции с активов РФ, однако республиканцы, вероятно, выступят против этого. В то же время европейская часть помощи остается вне влияния внутриполитических изменений в США.

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Об этом пишет The New York Times. Эта сумма, уже перечисленная администрацией действующего президента Джо Байдена, является частью более широкого пакета финансовой поддержки в 50 млрд долларов, согласованного странами G7.

Кредит на 20 млрд. долларов Украине планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России. Однако Трамп может попытаться отменить эту помощь, сняв санкции с активов российского центрального банка, заблокированных сейчас западными странами.

Несмотря на теоретическую возможность такого сценария, республиканцы , вероятно, выступят против отмены санкций, поскольку это может быть расценено как уступка России. К тому же, такие изменения не коснутся европейской доли кредита, которая остается защищенной от внутриполитических решений в США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что выделенный кредит является важным сигналом для Украины и России. Он демонстрирует, что западные страны не планируют уменьшать поддержку Украины, даже при смене администрации в Белом доме. Украинская экономика во многом зависит от внешней поддержки. Выделение 20 млрд долларов стало своеобразным "экономическим спасательным кругом", позволяющим поддерживать финансовую стабильность в стране.

The New York Times отмечает, что Дональд Трамп может сократить объемы помощи Украине по сравнению с администрацией Байдена. Ранее он неоднократно выражал скептицизм по поддержке Киева, называя выделение таких средств "запредельным безумием".

Однако даже в случае пересмотра программ помощи США будут оставаться важным партнером Украины, ведь поддержка имеет стратегическое значение для обеспечения баланса сил в регионе. Вместе с тем, западные партнеры Украины, включая Европу, продолжают настаивать на сохранении санкций против России и поддержке Украины. Это может ограничить возможность кардинальных изменений в политике США по отношению к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что конфискация российских активов должна включать в себя передачу всех связанных обязательств, чтобы избежать юридических рисков. Также уполномоченные лица предупреждают о возможном подрыве доверия к международной финансовой системе из-за создания такого прецедента, если РФ попросит вернуть денежные средства.

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