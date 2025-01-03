До конца года Украина обеспечена деньгами: сколько миллиардов удалось отложить

За все время полномасштабной российской агрессии Украина привлекла более $115 млрд. льготного внешнего финансирования – в среднем по $3,4 млрд. в месяц. Это позволило отложить более $47,5 млрд и обеспечить экономическую стабильность в ближайшие 12-18 месяцев, то есть даже смены власти в США уже по меньшей мере год не повлияет на экономику Украины.

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Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По предоставленным им подсчетам, с 24 февраля 2022 года в бюджет были привлечены льготные кредиты и гранты от партнеров на $115,2 млрд, в частности:

2022 год – $31,1 млрд;

2023 год – $42,4 млрд;

2024 год – $41,7 млрд.

Грантовая часть составляет 1/3 от общего объема предоставленного внешнего финансирования ($38,4 млрд), а больше всего ее поступило от США. Значительную часть безвозвратной помощи предоставили в 2022 году – $14,2 млрд (45,8% всего финансирования в этом году), в 2023 – это было $11,6 млрд (27,4%), а в 2024 – $12,6 млрд (30 %).

Более половины всей финансовой помощи поступило от Европейского союза (ЕС) и США. Среди основных партнеров по сумме поддержки Гетманцев приводит (в млрд долларов):

ЕС – 44,79 (38,9% всего финансирования)

США – 31,24 (27,1%)

Международный валютный фонд (МВФ) – 12,45 (10,8%)

Япония – 8,53 (7,4%)

Канада – 5,41 (4,7%)

Всемирный банк – 5,29 (4,6%)

Великобритания – 3,03 (2,6%)

Германия – 1,69 (1,5%)

Остальные партнеры – 2,77 (2,4%)

Нардеп поблагодарил лидеров и налогоплательщиков в странах-партнерах, поскольку внешняя бюджетная поддержка Украины после начала полномасштабной войны стала важным фактором ее макрофинансовой стабильности. Это обеспечило финансирование львиной доли невоенных бюджетных расходов и поддерживая относительную курсовую устойчивость.

"Благодаря рекордным объемам внешнего финансирования в декабре (9,2 млрд долл.) Украина спокойно входит в новый год с резервами на уровне 43,7 млрд долл. и около 3,9 млрд. дол. на валютном счете правительства. В то же время, имея несколько механизмов долгосрочного финансирования и развития от партнеров (Ukraine Facility, программа EFF, ERA – выделение 50 млрд долл. за счет доходов от обездвиженных активов Банка России), уверенность в закрытии потребности во внешнем финансировании на 2025 и часть следующего года. Это будет поддерживать валютную, долговую, банковскую стабильность в ближайшие 12-18 месяцев", – резюмирует Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, непосредственно перед Новым годом Министерство финансов заключило соглашение с Всемирным банком о предоставлении Украине 15 млрд долларов США. Денежные средства будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

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