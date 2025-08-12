Украинцы обязаны платить налоги за свои квартиры: осталось несколько недель

Украинцы до 1 сентября обязаны заплатить налоги на недвижимость. Проверить платежку можно на сайте налоговой в своем кабинете.

Как говорится в разъяснении Государственной налоговой службы, налог надо уплатить с 1 июля по 1 сентября текущего года за предыдущий год. Штрафовать за задержку платежа не будут, если вы не получили платёжку до 1 июля (статья 266.10.2 НКУ).

Вид недвижимости Когда платить Квартира площадь от 60 кв. м Дом площадь от 120 кв. м Дом и квартира площадь от 120 кв м площадь от 180 кв. м

В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. При этом размер налога привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года. Он не может быть больше 1,5% минималки за прошлый год. И платить надо за каждый "лишний" квадратный метр. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Местные власти по желанию могут уменьшить ставку налога или увеличить норму жилья. То есть собирать меньше средств. Однако собирать больше (поднять ставку более чем до 1,5% минималки или урезать норму жилья) запрещено.

Чтобы узнать больше, можно воспользоваться калькулятором ГНС. Посмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением"Моя налоговая".

Как накажут за задержку

Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то к сумме налога будет добавлен штраф в виде 10% от начисленной суммы налога. Если оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф будет составлять уже 20%.

Необходимо обратить внимание, если у гражданина есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Не платят налог на недвижимость владельцы объекта/объектов жилой недвижимости, в частности их долей, находящихся в собственности физического лица – налогоплательщика (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ):

для квартиры/квартир независимо от их количества – до 60 кв. м;

для жилого дома/домов независимо от их количества – до 120 кв. м;

для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), – до 180 кв. м.

