Украинцы могут получить фальшивые доллары: где аферисты распространяли подделки

Украинцы могут получить в обменниках фальшивые деньги. К примеру, уже помещенная под арест аферистка из Черновицкой области сдала в них поддельные 2 100 долларов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

"Женщина получила иностранную валюту от сообщника. В дальнейшем, зная, что деньги являются фальшивыми, она сдавала их в пунктах обмена на территории Черновицкой области. Таким образом, ей удалось обменять на гривни 2 100 долларов США", – говорится в сообщении.

При этом правоохранители опубликовали фото с, вероятно, поддельными деньгами. На них, среди прочих, видны купюры в:

100 долларов;

20, 50, 100 евро.

"Фигурантке сообщили о подозрении. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 200 тыс. грн", – отметили правоохранители.

Фальшивых долларов стало больше

В то же время, признали в свою очередь в НБУ, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

В целом же, отметили в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривни. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!