В ПриватБанке украинцу выдали "некачественные" 100 долларов и отказались забирать назад: какие купюры выглядят опасно

Клиент "ПриватБанка" пожаловался на выданные ему в одном из отделений учреждения долларовы. Так, банкнота в 100 долларов оказалась "бледой и затертой", а также заляпанной краской. При этом менять купюру по просьбе клиента в отделении отказались.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". В ней отмечается: также в банке заявили, что не предоставляют услуги по замене купюр.

"На 12 сентября 2024 г. был заказ в кассу отделения снятия 2 400 долларов. Не доставая их, при проверке заметил купюру в 100 долларов нового образца, кроме того, что была бледной и затертой, еще и оказалась с одной стороны заляпанной краской. На просьбу заменить купюру, кассир ответил, что согласно постановлению НБУ она является платежным средством, и ничего он менять не будет. Затем сказал, что банк не предоставляет услуги по обмену одной купюры на другую. К сожалению, никакие просьбы не повлияли", – рассказал клиент "ПриватБанка".

В самом же банке на жалобу ответили – впрочем, без конкретники. Там отметили, что проверяют информацию, а также пообещали связаться с клиентом после разъяснения ситуации.

Вместе с тем, позже автор жалобы сообщил, что "специалисты банка сделали из клиента виновного ... плохо смотрел, плохо читал, а купюра вообще чуть ли не идеальна". Впрочем, сказали ли ему это в самом банке, он не уточнил.

С какими банкнотами будут проблемы

В то же время, часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

Как сообщают в НБУ, часть купюр могут не приниматься для обмена. Речь идет о таких банкнотах:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или такие, которые занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, – должны приниматься в обмен.

"Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

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