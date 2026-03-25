Украинцы могут уволиться "день в день": список случаев, когда это возможно

Работники в Украине имеют право расторгнуть трудовой договор в день подачи заявления – без обязательной двухнедельной отработки. Такая возможность предусмотрена законодательством и действует, в частности, в условиях военного положения.

Соответствующее разъяснение предоставили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда). OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам.

Когда можно уволиться сразу

Общее правило предусматривает предупреждение работодателя за две недели. В то же время есть исключения: если работник не может продолжать работу по уважительным причинам, работодатель обязан уволить его в срок, указанный в заявлении об увольнении по собственному желанию.

Список предусмотрен ст. 38 Кодекса законов о труде Украины. К таким причинам относятся:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены в другую местность;

поступление в учебное заведение;

состояние здоровья;

беременность;

уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу;

другие уважительные причины.

В этих случаях работодатель не имеет права требовать отработки. В случае отказа работодателя уволить в указанный срок работник может обжаловать такие действия, в частности через Гоструда или суд.

Что изменилось во время войны

Отдельно в Гоструда отмечают: во время военного положения работник может расторгнуть трудовой договор в срок, который сам указывает в заявлении, если в районе, в котором расположено предприятие, ведутся боевые действия. В таком случае существует угроза для жизни и здоровья работника.

Это предусмотрено законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения. В то же время есть ограничение: норма не применяется, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры или к общественно полезным работам.

