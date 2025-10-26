Украинцы могут самостоятельно увеличить свою пенсию: что для этого нужно

Украинцы, которые откладывают выход на пенсию, могут получить увеличенные выплаты в зависимости от продолжительности стажа после достижения пенсионного возраста. Повышение начисляется за каждый полный месяц, но не применяется за неполные месяцы или если пенсия уже назначалась по другим законам.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В Украине законодательство предусматривает возможность повышения пенсии для граждан, которые после достижения пенсионного возраста решают продолжать работать и откладывают оформление выплат .

Механизм такого повышения регулируется Законом Украины от 09.07.2003 №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Статья 45 этого закона определяет сроки назначения пенсии по возрасту, пенсия назначается со дня, следующего за достижением пенсионного возраста, если за ней обратились не позднее трех месяцев после наступления этого возраста.

Однако закон предусматривает и более гибкие условия для тех украинцев, которые хотят работать дольше. Согласно части 1 статьи 29 Закона №1058, лицо, которое приобретает право на пенсию, но после достижения пенсионного возраста решает продолжить трудовую деятельность, может оформить пенсию позже. В этом случае размер пенсии будет увеличен с учетом страхового стажа на день обращения за ее назначением. Повышение пенсии зависит от количества месяцев отсрочки:

0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, если выход на пенсию отложен на срок до 60 месяцев (до 5 лет);

за каждый полный месяц страхового стажа, если выход на пенсию отложен на срок до 60 месяцев (до 5 лет); 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, если отсрочка превышает 60 месяцев.

Важно, что повышение не начисляется за неполный месяц страхового стажа. Также пенсия не повышается, если ранее лицу уже назначалась выплата другого вида, по нормам других законов Украины или в другом государстве.

Для женщин, рожденных до 31 декабря 1961 года, предусмотрены отдельные правила, если они после 55 лет продолжали работать и не получали ранее никакой пенсии, им устанавливается повышение в размере 2,5% за каждые шесть месяцев отложенного выхода на пенсию до 60 лет. Это позволяет женщинам старшего возраста получать значительно большие выплаты, стимулируя при этом продолжение трудовой активности.

При определении права на повышение не имеет значения, работает ли заявитель на момент обращения за пенсией. Таким образом, каждый гражданин, который отсрочил оформление выплат, может рассчитывать на увеличение пенсии, даже если фактически не продолжает трудовую деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, треть украинских пенсионеров выживают на 69 евро в месяц (3 348 грн), а более четверти из них вынуждены работать, чтобы обеспечить себе минимально достойную жизнь. Украинская пенсия остается одной из самых низких в Европе, уступая даже соседним странам ЕС.

