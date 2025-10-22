Треть пенсионеров выживает лишь на 3 тыс. грн: кто и где в Украине получает меньше всего

Треть украинских пенсионеров выживают на 69 евро в месяц (3 348 грн), а более четверти из них вынуждены работать, чтобы обеспечить себе минимально достойную жизнь. Украинская пенсия остается одной из самых низких в Европе, уступая даже соседним странам ЕС.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Несмотря на недавние индексации, этот показатель остается крайне низким по европейским стандартам — большинство пожилых украинцев вынуждены считать каждую копейку, а многие из них продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых.

Почти треть украинских пенсионеров – более 3,3 миллиона человек получают в среднем всего 3 340 гривен в месяц, что равно 69 евро. Еще 4% живут на около 2 300 гривен, или менее 50 евро. Фактически миллионы людей не имеют возможности обеспечить даже базовые потребности.

Для сравнения, еще в прошлом году 26% пенсионеров получали менее 3 тысяч гривен, однако после индексации этот показатель несколько снизился, но реальная покупательная способность осталась на том же уровне из-за инфляции и роста цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги.

Кто получает больше

Есть и те, кому повезло чуть больше. По данным Пенсионного фонда, около 1,5 миллиона человек (15% всех пенсионеров) имеют среднюю выплату 15 750 гривен, или примерно 325 евро. Почти 3 миллиона украинцев получают 6 860 гривен, а еще 2,1 миллиона – 4 510 гривен. В целом структура пенсионных выплат в Украине выглядит так:

более 10 тыс. грн – 1,53 млн человек (15%);

– 1,53 млн человек (15%); 5-10 тыс. грн – 2,97 млн (29%);

– 2,97 млн (29%); 4-5 тыс. грн – 2,1 млн (21%);

– 2,1 млн (21%); 3-4 тыс. грн – 3,22 млн (32%);

– 3,22 млн (32%); 2-3 тыс. грн – 0,37 млн (4%).

Таким образом, почти две трети пенсионеров живут на сумму менее 5 тысяч гривен в месяц. Традиционно самые высокие пенсии получают жители Киева – в среднем 8 848 грн, что на 37% больше, чем средний показатель по стране. Самые низкие пенсии в западных регионах:

Тернопольщина – 4 997 грн;

– 4 997 грн; Черновицкая область – 5 173 грн;

– 5 173 грн; Закарпатье – 5 233 грн.

Разница между столицей и областями достигает почти 3 800 гривен, что демонстрирует глубокое неравенство в системе пенсионных выплат. Даже после нескольких этапов индексации, украинская пенсия остается одной из самых низких в Европе. Ее размер примерно равен пенсии в Албании – около 160 евро.

Для сравнения, в Румынии и Болгарии средняя пенсия составляет 450-550 евро, а в Польше и Чехии – от 800 до 900 евро. Таким образом, даже самые высокие украинские пенсии не дотягивают до минимальных социальных стандартов стран ЕС.

По данным Пенсионного фонда, более четверти украинских пенсионеров не оставляют работу после выхода на пенсию. В целом 2,8 миллиона работающих пенсионеров получают в среднем 7 069 гривен пенсии, совмещая ее с дополнительным доходом от работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры, проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Иначе уже с 1 января следующего года их пенсионные и страховые выплаты будут приостановлены до прохождения процедуры.

