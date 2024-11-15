Украинцы могут получить выплату в 7 тыс. грн: кому будут выдавать деньги

Украинские фермеры могут получить дотации из бюджета на содержание содержание коров или коз и/или овец. В частности, для аграриев, имеющих от 3 до 100 коров предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую.

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Об этом сообщает Уряд online. Там отметили: для аграриев, содержащих маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов, предусмотрена дотация в 2 тыс. грн на каждую.

Чтобы подать заявку, отмечается, нужно войти в Государственный аграрный реестр. А там – заполнить анкету, к которой прикрепить необходимые документы.

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. Кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", – говорится в сообщении.

В Украине можно получать по 2 тыс. грн за гектар земли

Кроме того, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров одобрил выдачу украинцам т.н. "тысячи Зеленского" – инициативу президента Владимира Зеленского по выплате 1000 грн каждому украинцу. Выплату начнут выдавать с 1 декабря.

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