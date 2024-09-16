Украинцам будут платить по 2 тыс. грн за за каждый гектар земли: кто может рассчитывать на помощь от государства

Украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

В Украине существенно подорожала земля

В то же время, в Украине выросла цена на землю. Во II квартале 2024 года (апрель-июнь) она подорожала до средних 43,5 тыс. грн за гектар, что на 3,7% превышает цену I квартала (январь-март) и сразу на 15,3% IV квартала 2023 года (октябрь-декабрь). Стоимость же т.н. "товарной земли" (сельхозназначания) составила еще больше – средние 44,8 тыс. грн/гектар.

"Если сравнивать средневзвешенные цены июня 2024 года до декабря 2023 года, то средневзвешенная цена для всех земель выросла на 18,6% – с 37 тыс. грн за гектар до 44 тыс. грн. Даже несмотря на то, что цена в июне сократилась на 3% по отношению к ценам в мае 2024, которые были рекордными за все время наблюдений на рынке сельхозземель и достигли 45,3 тыс. грн за гектар для всех проданных земель и 46,3 тыс. грн за гектар для так называемых "товарных" земель", – говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

В целом же, отметили они, стоимость земли в разных регионах Украины колеблется от средних 30,4 до 78,4 тыс. грн/гектар. Дешевле всего, по данным аналитиков, стоит земля в Запорожской области – в среднем, 30,4 тыс. грн. А также:

Донецкой, Херсонской – 33,4 тыс. грн;

Сумской – 34,4 тыс. грн;

Николаевской – 35 тыс. грн.

Дороже всего – 78,4 тыс. грн – в Черкасской области. А кроме того, в:

Полтавской – 57,7 тыс. грн;

Львовской – 56,8 тыс. грн;

Тернопольской – 55,9 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине подорожала аренда земли сельскохозяйственного назначения. Во II квартале 2024 года (апрель-июнь) ее стоимость выросла до средних 3 550 грн за гектар. Что на 5,1% превышают цену соответствующего периода 2023 года, и на 5,4% больше в I квартале 2024-го (январь-март).

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