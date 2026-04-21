Украинцы могут получить прибавку к пенсии: кто подпадает под критерии

В Украине законодательством предусмотрены надбавки к пенсии за особые заслуги перед государством. В 2026 году сумма такой выплаты для многодетных родителей может превышать 1000 гривен. Доплату могут получить родители, которые воспитали до шести лет 5 или более детей.

Согласно Закону № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", надбавка назначается матерям, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста 5 и более детей (в том числе усыновленных). Если воспитанием занимался отец – право на выплату переходит к нему.

Доплата начисляется к любому виду пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

за выслугу лет;

в связи с потерей кормильца.

Сумма рассчитывается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году – 2 595 грн):

Количество детей Процент Сумма надбавки 5 детей 35% 908,25 грн 6 детей 36% 934,20 грн 7 детей 37% 960,15 грн 8 детей 38% 986,10 грн 9 детей 39% 1 012,05 грн 10 и более 40% 1 038,00 грн

Надбавка назначается Пенсионным фондом Украины с даты обращения. Если показатель прожиточного минимума будет расти, размер выплаты пересчитывается автоматически.

В случае смерти лица, имевшего право на надбавку, его нетрудоспособные родственники, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, имеют право на часть этой суммы:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 70% от размера надбавки умершего;

на двух и более лиц – 90%.

Другие пенсионные доплаты

В 2026 году некоторые пенсионеры по возрасту могут получать ежемесячные надбавки: по возрасту от 300 до 570 грн и доплаты в размере 20% за проживание в горах. Однако их общая пенсия не должна превышать установленный порог.

Надбавка по возрасту

Одна из самых распространенных доплат – надбавка по возрасту. Она предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет. Размер доплаты зависит от возрастной категории:

от 70 до 75 лет – 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

В то же время важным условием является общий размер пенсии. Надбавка предоставляется только в случае, если совокупная пенсионная выплата (вместе со всеми доплатами) не превышает 10 340,35 грн. Несмотря на индексацию пенсий, эти суммы остаются неизменными.

Доплата для жителей горных районов

Отдельный вид поддержки предусмотрен для граждан, проживающих или работающих в сложных условиях. Речь идет о доплате для жителей горных населенных пунктов. Такая надбавка составляет 20% от назначенной пенсии, это своеобразная компенсация за:

сложную транспортную доступность;

ограниченную инфраструктуру;

общие условия проживания.

Чтобы получить такую надбавку в 2026 году, необходимо соответствовать по крайней мере одному из условий – проживать в горном населенном пункте не менее 6 месяцев или работать в такой местности. Кроме того, нужно:

иметь официальный статус жителя горного населенного пункта;

подтвердить, что человек не находился за границей;

не платить ЕСВ в другом регионе.

Если пенсионер переезжает в горы, он должен сообщить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней, чтобы оформить доплату. В случае выезда из горной местности выплаты прекращаются уже со следующего месяца.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские суды массово принимают решения в пользу пенсионеров и пересчитывают выплаты. Еще в прошлом году Верховный Суд по иску пенсионера принял решение, что ограниченная индексация для тех пенсионеров, которые недавно оформили выплаты, незаконна.

