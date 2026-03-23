Доплаты, но не для всех: кому из пенсионеров дадут прибавку к пенсии

В 2026 году пенсионеры в возрасте от 70 лет могут получать ежемесячные надбавки от 300 до 570 грн, если их общая пенсия не превышает установленный порог. Дополнительно предусмотрена 20% доплата для жителей горных населенных пунктов при условии соответствия определенным критериям.

OBOZ.UA собрал все возможные доплаты, которые предусмотрены Пенсионный фондом Украины (ПФУ). Выплаты доступны не всем, ведь они зависят от возраста, места проживания и других факторов. Государство предусматривает несколько видов доплат, которые призваны поддержать наиболее уязвимые категории граждан.

Надбавка по возрасту: кому и сколько доплачивают

Одна из самых распространенных доплат – надбавка по возрасту. Она предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет. Размер доплаты зависит от возрастной категории:

от 70 до 75 лет – 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

В то же время важным условием является общий размер пенсии. Надбавка предоставляется только в случае, если совокупная пенсионная выплата (вместе со всеми доплатами) не превышает 10 340,35 грн. Несмотря на индексацию пенсий, эти суммы остаются неизменными.

Доплата для жителей горных районов

Отдельный вид поддержки предусмотрен для граждан, проживающих или работающих в сложных условиях. Речь идет о доплате для жителей горных населенных пунктов. Такая надбавка составляет 20% от назначенной пенсии, это своеобразная компенсация за:

сложную транспортную доступность;

ограниченную инфраструктуру;

общие условия проживания.

Чтобы получить такую надбавку в 2026 году, необходимо соответствовать по крайней мере одному из условий – проживать в горном населенном пункте не менее 6 месяцев или работать в такой местности. Кроме того, нужно:

иметь официальный статус жителя горного населенного пункта;

подтвердить, что человек не находился за границей;

не платить ЕСВ в другом регионе.

Если пенсионер переезжает в горы, он должен сообщить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней, чтобы оформить доплату. В случае выезда из горной местности выплаты прекращаются уже со следующего месяца.

Другие особенности пенсий в 2026 году

В законодательстве также предусмотрены льготы для отдельных категорий работников, в частности тех, кто работал в опасных условиях или в зоне боевых действий. Для них действует так называемый двойной учет страхового стажа – один год работы засчитывается как два, это позволяет быстрее накопить необходимый стаж для выхода на пенсию.

В то же время для получения высоких пенсий действуют строгие требования. Например, чтобы рассчитывать на выплату около 30 тысяч гривен, необходимо иметь:

официальную зарплату на уровне примерно 120 тысяч гривен;

не менее 25 лет страхового стажа.

Система надбавок в 2026 году остается адресной – она направлена на поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается. Однако размеры доплат часто являются небольшими и не всегда компенсируют рост стоимости жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за последний год количество вакансий для пенсионеров выросло примерно наполовину. Больше всего вакансий для пенсионеров – в производстве, логистике и сфере услуг. При том, зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

