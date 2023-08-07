Украинцы могут получить до 100 тыс. грн помощи за утраченный урожай: какие документы нужно собрать

Украинцам будут выплачивать компенсацию за утраченный урожай в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь будет одноразовой, а для ее получения нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Размер компенсации – 3 318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай.

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Об этом сообщили в Минагрополитики. Там отметили, что помощь оказывается на площадь не более:

20 соток в Николаевской области (т. е. максимальный размер компенсации – 66 360 грн);

не более 30 соток в Херсонской области (максимальный размер компенсации – 99 540 грн).

Т. е. все утерянное на площади, превышающей эти нормы, компенсироваться не будет.

Кто может получить компенсацию

Как рассказали в министерстве, помощь будет предоставляться физическим лицам из Николаевской и Херсонской областей, имеющим в собственности земельный участок для индивидуального садоводства. Либо же для:

ведения личного крестьянского хозяйства;

для строительства и обслуживания жилого дома;

хозяйственных построек и сооружений.

Как получить возмещение убытков

Чтобы получить деньги, нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Для этого следует предоставить:

выписку из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество; государственный акт на право частной собственности на землю;

либо государственный акт на право собственности на земельный участок – в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их наличии в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, нужно подать соответствующее заявление. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года. Далее:

"комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает указанные заявления в порядке очередности их получения";

осуществляет обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей;

составляет соответствующий акт;

определяет сумму помощи каждому получателю;

составляет перечень и представляет его областным военным администрациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, само же восстановление разрушенной Каховской ГЭС займет 6 лет. Еще 2 года уйдет на разработку экспериментального проекта.

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