Украинцы могут получить до 100 тыс. грн помощи за утраченный урожай: какие документы нужно собрать
Украинцам будут выплачивать компенсацию за утраченный урожай в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь будет одноразовой, а для ее получения нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Размер компенсации – 3 318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай.
Об этом сообщили в Минагрополитики. Там отметили, что помощь оказывается на площадь не более:
- 20 соток в Николаевской области (т. е. максимальный размер компенсации – 66 360 грн);
- не более 30 соток в Херсонской области (максимальный размер компенсации – 99 540 грн).
Т. е. все утерянное на площади, превышающей эти нормы, компенсироваться не будет.
Кто может получить компенсацию
Как рассказали в министерстве, помощь будет предоставляться физическим лицам из Николаевской и Херсонской областей, имеющим в собственности земельный участок для индивидуального садоводства. Либо же для:
- ведения личного крестьянского хозяйства;
- для строительства и обслуживания жилого дома;
- хозяйственных построек и сооружений.
Как получить возмещение убытков
Чтобы получить деньги, нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Для этого следует предоставить:
- выписку из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество; государственный акт на право частной собственности на землю;
- либо государственный акт на право собственности на земельный участок – в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их наличии в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество.
Кроме того, нужно подать соответствующее заявление. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года. Далее:
- "комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает указанные заявления в порядке очередности их получения";
- осуществляет обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей;
- составляет соответствующий акт;
- определяет сумму помощи каждому получателю;
- составляет перечень и представляет его областным военным администрациям.
Как сообщал OBOZREVATEL, само же восстановление разрушенной Каховской ГЭС займет 6 лет. Еще 2 года уйдет на разработку экспериментального проекта.
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