Украинцы могут получить на сдачу монеты, за которые коллекционеры готовы платить тысячи гривен: как распознать

Украинцы могут получить на сдачу старые монеты, которые стоят больших денег. Дело в том, что такие копейки входят в разнообразные коллекции, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить.

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К примеру, 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

За 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 2200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

За 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4000 до 7000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. В частности, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монеты 1992 разновидности 2.21ВАк.

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