Украинцы могут получить до 3100 грн: кто именно и на каких условиях

В августе 2026 года большинство ветеранов, пенсионеров и лиц, пользующихся льготами, автоматически получат разовую помощь ко Дню Независимости, а суммы выплат составят от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека. Наибольшую выплату в размере 3100 гривен назначено лицам с особыми заслугами перед Украиной и людям с инвалидностью вследствие войны I группы, тогда как тем, кто не получает пенсию, субсидию или льготы, придется самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ).

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По информации ПФУ, автоматический начисление предусмотрено для граждан, которые уже находятся в системе социального обеспечения государства . Без дополнительных заявлений деньги получат:

пенсионеры;

получатели жилищных субсидий;

граждане, пользующиеся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Важное условие –: такие лица не должны проходить военную службу на момент выплаты. Средства будут перечислены в августе вместе с пенсией, субсидией или другими социальными выплатами.

Для ветеранов войны, которые в настоящее время проходят военную службу, будет действовать отдельный механизм. В этом случае деньги будут перечисляться не непосредственно гражданину, а через воинские части, учреждения или организации, где он проходит службу.

Правило распространяется даже на тех ветеранов, которые одновременно являются пенсионерами или получают жилищные субсидии и льготы. Самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд придется гражданам, которые:

имеют право на получение помощи;

не получают пенсию;

не пользуются субсидиями или льготами;

не проходят военную службу.

Для таких лиц автоматический механизм выплаты не предусмотрен. Чтобы получить средства, необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать:

данные документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты банковского счета для зачисления средств;

данные удостоверения, подтверждающего право на получение пособия.

Также необходимо приложить копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения и копию документа, подтверждающего соответствующий статус. При личном обращении необходимо иметь при себе оригиналы документов.

Как можно подать заявление

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Такой подход позволяет получить выплату даже тем гражданам, которые находятся вдали от места проживания или не имеют возможности лично посетить государственные учреждения. Размеры помощи зависят от категории получателя. Наибольшие выплаты получат:

лица с особыми заслугами перед Украиной – 3100 грн;

лица с инвалидностью вследствие войны I группы — 3100 грн;

бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы — 3100 грн.

Также установлены следующие размеры помощи:

лица с инвалидностью вследствие войны II группы — 2900 грн;

лица с инвалидностью вследствие войны III группы – 2700 грн;

участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 1000 грн;

члены семей погибших ветеранов и защитников Украины – 650 грн;

участники войны и бывшие узники концлагерей — 450 грн.

Если гражданин приобретет право на выплату до 24 августа 2026 года, но по состоянию на 1 октября средства так и не поступят, он сможет дополнительно обратиться в Пенсионный фонд. В таком случае помощь можно будет оформить и получить до 1 ноября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсию украинцам могут временно приостановить, если пенсионер вовремя не пройдет обязательную физическую идентификацию. Чтобы восстановить выплаты и получить все начисленные средства, необходимо в течение года пройти идентификацию и подать заявление о возобновлении пенсии в Пенсионный фонд.

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