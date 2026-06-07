Украинцам могут остановить выплату пенсий из-за одной процедуры: как не потерять средства

Пенсию украинцам могут временно прекратить, если пенсионер вовремя не пройдет обязательную физическую идентификацию. Чтобы вернуть выплаты и получить все начисленные средства, нужно в течение года пройти идентификацию и подать заявление о возобновлении пенсии в Пенсионный фонд.

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Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Физическая идентификация нужна для того, чтобы Пенсионный фонд мог подтвердить, что пенсионер действительно жив и лично получает причитающиеся ему средства.

Процедура является одним из предохранителей против незаконного получения пенсий посторонними лицами. Если человек не проходит физическую идентификацию в определенные сроки, выплата пенсии может быть приостановлена до момента подтверждения личности.

В Пенсионном фонде объясняют, что выплаты можно восстановить, если пенсионер пройдет физическую идентификацию в течение одного года с момента их прекращения. После прохождения необходимых процедур решение о возобновлении выплат принимает территориальный орган ПФУ. Для восстановления пенсии необходимо выполнить два обязательных шага:

пройти физическую идентификацию;

подать заявление о возобновлении выплаты.

После этого Пенсионный фонд рассматривает документы и принимает решение о возврате начислений. Украинцы могут воспользоваться несколькими способами подачи документов:

онлайн;

Заявление можно подать через веб-портал электронных услуг. Для этого необходимо пройти процедуру подтверждения личности в режиме видеоконференции. такой вариант особенно удобен для тех, кто не имеет возможности лично посетить сервисный центр.

лично;

Пенсионер может обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление в бумажной форме. Специалисты фонда помогут оформить необходимые документы и проверят правильность их заполнения. Для граждан, временно проживающих за пределами Украины, также предусмотрен механизм восстановления выплат. Они могут направить в Пенсионный фонд:

заявление о возобновлении выплаты;

документ, который подтверждает факт, что лицо живое;

другие документы, предусмотренные законодательством.

Такие документы оформляются через дипломатические учреждения Украины и направляются по почте в органы Пенсионного фонда. В Пенсионном фонде отмечают, что если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения выплат, пенсию или страховые выплаты возобновят со дня их приостановления.

То есть гражданин не теряет причитающиеся ему средства, а может получить всю сумму после восстановления выплат. Для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда, действуют дополнительные требования. Пенсия выплачивается только при условии подтверждения, что человек не получает аналогичные выплаты от пенсионных органов Российской Федерации. Для этого также необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Закон Украины позволяет подать заявление об оформлении пенсии в течение трех месяцев после наступления такого права. При этом выплату назначат со дня, когда наступило такое правило, а в стаж зачислят дополнительные месяцы. Иногда это может помочь получить стаж, которого не хватает.

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