Украинцы могут получить до 11 тыс. грн на детей: кому предоставляют помощь и что для этого нужно

Государство выплачивает опекунам и попечителям детей до 11 тысяч гривен в месяц, в зависимости от возраста ребенка и наличия инвалидности. Помощь предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 18 лет и может быть продлена или пересчитана при изменении прожиточного минимума или других условий.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Помощь регулируется Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми" и постановлением Кабинета министров № 1751 от 27 декабря 2001 года.

Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а попечительство для подростков от 14 до 18 лет. Право на получение помощи имеют только те лица, которые официально определены опекунами или попечителями в соответствии с законодательством.

В 2025 году размер государственной помощи зависит от возраста ребенка и наличия у него инвалидности. Для детей до 6 лет помощь составляет 6 407,50 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 7990 грн. Если ребенок имеет инвалидность, суммы возрастают: до 6 лет – 8 970,50 грн, а от 6 до 18 лет – 11 186 грн. В случае если ребенок уже получает пенсию, стипендию, алименты или другие государственные выплаты, помощь предоставляется в виде разницы между установленными нормами и суммой этих выплат.

Выплаты назначаются на 12 месяцев, начиная с момента подачи заявления и необходимых документов. Для продолжения получения помощи опекуны или попечители должны подать новое заявление и подтвердить размер полученных выплат за предыдущий период. Помощь предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 18 лет, а для детей с инвалидностью сроки выплат определяются медицинским заключением. Важно, что выплаты на детей с инвалидностью осуществляются за полный месяц независимо от даты окончания срока действия медицинского документа, а при возобновлении инвалидности – возобновляются с месяца остановки.

Выплата помощи прекращается в случае увольнения опекуна или попечителя, трудоустройства или женитьбы несовершеннолетнего ребенка, усыновления или возвращения его родителям, достижения ребенком 18 лет, предоставления ему полной гражданской дееспособности или устройства на полное государственное содержание. Опекуны и попечители обязаны в течение 10 дней уведомить органы, осуществляющие выплаты, о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на право получения помощи.

Размер пособия может пересматриваться в случае достижения ребенком 6 лет или при изменении прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Это позволяет поддерживать выплаты на актуальном уровне и обеспечивать реальную помощь семьям с детьми.

Чтобы получить помощь, опекуны или попечители подают заявление в Пенсионный фонд Украины и прилагают необходимые документы: копию решения об установлении опеки или попечительства, свидетельство о рождении ребенка, справку о месте жительства ребенка и опекуна, справки о полученных алиментах или других государственных выплатах, а также медицинское заключение в случае наличия инвалидности.

Подать заявление можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, через уполномоченных лиц органов местного самоуправления или ЦПАУ. Также можно подать онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда и Социальный веб-портал Минсоцполитики, а также по почте в адрес соответствующего территориального управления ПФУ.

