Украинцам готовят новую соцвыплату с 2026 года: рассчитать сумму помощи можно уже сейчас

С 1 января 2026 года в Украине планируется ввести Единую базовую социальную помощь, которая должна заменить ряд существующих социальных выплат для уязвимых категорий населения. Размер помощи будет определяться индивидуально для каждой семьи, но по единой формуле. Поэтому уже сейчас украинцы могут примерно рассчитать возможные суммы.

Видео дня

Следует учитывать, что решение о введении такой помощи пока не принято окончательно – изменения предлагаются законопроектом № 14051. Документ был внесен Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады, но пока находится лишь на этапе ознакомления в профильном парламентском комитете.

При этом тестовая выплата базовой социальной помощи уже запущена. Оформить такую помощь могут малообеспеченные семьи и одинокие родители, которым не платят алименты, а выплаты поступают на Дія.Карту.

Главное, что нужно знать

Сумма единой базовой помощи будет рассчитана индивидуально по формуле – как разница между необходимым базовым социальным доходом семьи и ее суммарным собственным доходом (Базовая социальная помощь = Расчетный базовый социальный доход семьи – Суммарный собственный доход семьи).

– как разница между необходимым базовым социальным доходом семьи и ее суммарным собственным доходом (Базовая социальная помощь = Расчетный базовый социальный доход семьи – Суммарный собственный доход семьи). Сейчас за основу для расчета базового социального дохода на одного человека берется сумма 4500 грн – в качестве 100%. При этом будет учитываться состав семьи:

Категория члена семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчетная сумма Уполномоченный представитель (1 член семьи, подает заявление) 100% 4500 грн Несовершеннолетние дети (до 18 лет) 100% 4500 грн Лица с инвалидностью I или II группы 100% 4500 грн Остальные члены семьи 70% 3150 грн

Право на получение базовой социальной помощи будут иметь только те семьи, которые по объективным причинам оказались в сложных жизненных обстоятельствах – это, в частности, украинцы, которые сейчас получают : – государственную социальную помощь малообеспеченным семьям; – пособие на детей одиноким родителям; – помощь на многодетных детей; – временную помощь на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или неизвестны и т.п.

– это, в частности, украинцы, : Оформлять новый вид помощи предлагают или онлайн через Дію, или во время личного визита в отделение Пенсионного фонда.

Как рассчитать сумму базовой помощи: пример

В качестве примера редакция OBOZ.UA предлагает взять семью в составе матери-одиночки, двух детей до 18 лет и бабушки-пенсионерки. Предположим, совокупный доход этой семьи составляет 10 тыс. грн в месяц.

Для расчета суммы базовой социальной помощи для такой семьи необходимо выполнить два шага:

определить расчетный базовый социальный доход семьи ;

; вычесть совокупный собственный доход семьи.

Расчет базового социального дохода семьи проводится так:

Член семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчет Сумма (грн) Мать-одиночка (уполномоченный представитель) 100% 1×4500 4500 Двое детей (до 18 лет) 2×100% 2×4500 9000 Бабушка (Другой член семьи) 70% 1×3150 3150 Всего (Базовый доход) - - 16 650 грн

От полученной суммы – 16 650 грн – нужно отнять совокупный доход семьи. В нашем случае это 10 тыс. грн. Таким образом размер базовой социальной помощи в этом случает составит 6 650 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получить дополнительную единовременную выплату в размере 2000 грн. Для этого они должны после перемещения официально проработать 6 месяцев подряд. Деньги предназначены как трудоустроенным физическим лицам, так и предпринимателям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!