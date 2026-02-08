Украинцы могут получать пенсию даже без наличия стажа: на какую сумму следует рассчитывать

Даже без страхового стажа украинцы после 65 лет могут получать государственную социальную помощь – в 2026 году ее размер составляет 2 595 грн в месяц. В то же время только официальный стаж или добровольная уплата взносов дают право на полноценную страховую пенсию, которая обычно значительно выше.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В Украине классическая пенсия по возрасту напрямую зависит от страхового стажа – периодов, когда за человека официально платили взносы.

Если необходимого количества лет нет, страховую пенсию могут не назначить. В то же время это не означает, что человек останется без какой-либо поддержки от государства. Для таких случаев предусмотрен другой механизм – государственная социальная помощь. Она не является пенсией в классическом понимании, но позволяет обеспечить минимальный уровень дохода пожилым людям, которые не смогли накопить стаж.

Кому могут назначить социальную выплату

Социальная помощь вместо пенсии может быть назначена при соблюдении нескольких условий. Право на нее имеют лица, которые:

достигли 65-летнего возраста;

не набрали минимального страхового стажа для пенсии по возрасту;

постоянно проживают на территории Украины;

имеют низкие доходы или не получают других существенных государственных выплат.

Специалисты советуют заранее проверять свой страховой стаж в Пенсионном фонде. Бывают ситуации, когда работодатель не платил взносы или данные о стаже были поданы с ошибками. В некоторых случаях стаж можно подтвердить дополнительными документами или даже через суд.

Какой размер выплат без стажа

Социальная помощь для людей, не имеющих страхового стажа, обычно равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен в месяц. Важно понимать, что эта сумма не зависит от прежней зарплаты, должности или продолжительности неофициальной работы.

Для сравнения, страховая пенсия формируется индивидуально с учетом стажа и размера уплаченных взносов. Именно поэтому люди с длинной официальной трудовой историей обычно получают значительно более высокие выплаты.

Эксперты отмечают, что возможность официального трудоустройства или добровольной уплаты страховых взносов напрямую влияет на финансовую стабильность в старшем возрасте. Даже несколько дополнительных лет стажа могут существенно изменить размер будущей пенсии и дать право именно на страховую, а не социальную выплату.

Как и когда выплачивают пенсию и социальную помощь

Пенсии и социальные выплаты в Украине начисляются ежемесячно. По общему правилу, государство должно профинансировать их до 25 числа текущего месяца. Для тех, кто получает средства на банковские карты, деньги обычно поступают раньше – чаще всего в период с 4 по 10 число, в зависимости от графика финансирования и работы банка.

