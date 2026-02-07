Украинцам проведут масштабную индексацию пенсий: кому повысят на 1000 грн

В Украине повышение пенсий с 1 марта 2026-го (индексация) составит около 14%. При этом на повышение на 1000 грн могут рассчитывать те, у кого "чистый" размер пенсии составляет от 7142,86 грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Размер индексации составляет половину от суммы среднегодовой за три года динамики зарплат и прошлогодней инфляции. Окончательные статистические данные Госстат еще не опубликовал. Однако в НБУ подсчитали, что в прошлом году цены выросли на 8%, тогда как согласно данным ПФУ и по подсчетам OBOZ.UA, в среднем зарплаты за последние три года росли темпами в 20,16% ежегодно.

Следовательно, согласно этим расчетам, индексация должна составлять около 14%. Здесь стоит отметить, что это предварительные расчеты. Предварительные расчеты OBOZ.UA (учитывая различные макропрогнозы) указывали, что размер индексации должен составлять от 11,97% до 14,6%.

Если индексация будет на уровне 14%, то:

на 300-400 грн повысят тем, кто имеет пенсию от минималки до 2857,1 грн;

на 400-500 грн – от 2857,1 до 3571,4 грн;

на 500-600 грн – от 3571,4 до 4285,71 грн;

на 600-700 грн – от 4285,71 до 5000,00 грн;

на 700-800 грн – от 5000 до 5714,29 грн;

на 800-900 грн – от 5714,29 до 6428,57 грн;

от 1000 грн – от 7142,86 грн.

Согласно статистике ПФУ, выплаты до 5 тыс. грн получают 5 млн 549 тыс. пенсионеров. Это 53% от их общего количества пенсионеров. По предварительным расчетам, более 60% украинцев получают пенсию, размер которой значительно меньше среднего (а это 6,5 тыс. грн).

Также стоит отметить, что повышать будут не фактический размер пенсии, а ее "чистый", рассчитанный по формуле размер. То есть все возможные надбавки (за стаж, возрастные и т.д.) не будут учитываться. Например, если размер вашей пенсии по формуле составляет 2900 грн, но с учетом надбавок вы получаете 3200 грн, в результате индексации на 14% повысят пенсию не в 3200, а в 2900 грн (то есть на 406 грн до 3306 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшая работница "Укрпочты" подала иск против компании спустя семь лет после своего увольнения. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в 2018 году, а в 2025-м заявила, что ее уволили без всякой причины, и в суде потребовала 673,8 тыс. грн компенсации за вынужденный прогул.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!