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Украинцы могут получать от 100 до более 1000 евро: какие выплаты предусмотрены в странах Европы

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинцы могут получать от 100 до более 1000 евро в Европе

После начала полномасштабного вторжения России, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища за границей. По данным Eurostat, на конец января 2025 года в мире было зафиксировано более 4,3 млн украинских беженцев. При этом больше всего их осело в Европе – в частности, Германии, Польше, Чехии, – где для них предусмотрены разные виды финансовой поддержки размером от 100 до более 1 000 евро (6 июня официальный курс евро в Украине составляет 47,38 грн).

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OBOZ.UA разобрался сколько средств получают украинские беженцы в европейских странах.

Сколько украинцев проживает в странах Европы

Германия

В настоящее время украинцы получают так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld) в размере 563 евро. Кроме того, предусмотрены выплаты:

  • Подросткпм 14-17 лет – 471 евро.
  • На детей 6-14 лет - 390 евро.
  • На детей до 5 лет – 357 евро.

Польша

С 1 января 2025 года размер пособия для беженцев составляет в среднем 314 евро на человека. При этом семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку в размере 191 евро.

Чехия

В течение первых 5-ти месяцев пребывания в стране взрослым предоставляются выплаты в 195 евро. А кроме того:

  • Взрослым с инвалидностью – 292 евро.
  • Ребенкам – 140 евро.
  • Ребенкам с инвалидностью – 210 евро.

После истечения же этого срока выплаты уменьшаются. Они составляют:

  • На взрослое лицо – 125 евро.
  • На взрослое лицо с инвалидностью – 195 евро.
  • На ребенка - 140 евро.
  • На ребенка с инвалидностью – 210 евро.

Испания

  • Для взрослых предусмотрена выплата – в среднем 650 евро.
  • Для семьи с детьми – от 1 200 до 2 000 евро.

Франция

В этой стране размер помощи зависит зависит от количества людей в семье. В частности:

  • На одного человека предусмотрена выплата около 204 евро.
  • На двух – 306 евро.
  • На троих – 408 евро.
  • На четырех – 510 евро.
  • На пятерых человек – 612 евро.

Румыния

  • На одного человека – 100 евро.
  • На семью – 300 евро.

При этом на помощь могут претендовать прибывшие в старну до 1 июля 2024 года и находящиеся в местах для беженцев.

Латвия

  • Разовая помощь – 377 евро на взрослого и 264 на ребенка.
  • Ежемесячные выплаты: 137 евро на одного человека, 96 евро – на каждого следующего члена семьи.
  • Разовая помощь до начала трудовой деятельности или самозанятости – 740 евро.

Ирландия

  • Для взрослых – 155 евро в месяц.
  • Для детей – 120 евро.

Швеция

  • Для взрослых, проживающих самостоятельно – до 193 евро в месяц.
  • Для детей – от 100 до 140 евро в месяц в зависимости от возраста.

Португалия

В этой стране для получения помощи следует соответствовать ряду критериев. В частности:

  • Доход одинокого лица не должен превышать 242,23 евро.
  • Доход семьи – 31 350 евро.

При соблюдении этих условий назначаются выплаты:

  • Для главного кормильца семьи – 242,23 евро.
  • Для остальных взрослых членов семьи – 169,56 евро.
  • Для несовершеннолетних – 121,12 евро.

Нидерланды

В этой стране предусмотрена фиксированная выплата на одежду в размере 62,66 евро в месяц. Также предоставляется компенсация на питание:

  • Для одиноких лиц – 242,48 евро.
  • Для двух человек – 242,48 евро на каждого.
  • Для трех – по 193,98 евро.
  • Для четырех и более – по 169,74 евро.

Дания

  • Для взрослых без детей – 910 евро.
  • Для одиноких родителей с ребенком, имеющим право на дополнительную помощь на ребенка – 1 817 евро.
  • Для одиноких родителей с ребенком, не имеющим такого права – 1 274 евро.
  • Для взрослых до 30 лет, проживающих вместе с родителями – 392 евро.
  • Для беженцев, которые сдали знания языка на уровне Dansk 2, или имеют установленный диагноз, мешающий получить уровень Dansk 2, – дополнительно 237 евро в течение полугода.

Бельгия

  • Для одиноких взрослых – 1 139,97 евро.
  • Для семей из двух взрослых – по 758,64 евро на человека.
  • На каждого ребенка в семье – 150-220 евро.

При этом общая сумма выплат на семью не может превышать 1 537,9 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в ЕС до 4 марта 2027 года, оставляя возможность завершить ее раньше – в случае улучшения ситуации в стране. Параллельно разрабатывается поэтапная стратегия добровольного возвращения более 4 млн украинцев домой через информационные центры поддержки и сотрудничество с правительством Украины.

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