Украинцы могут получать от 100 до более 1000 евро: какие выплаты предусмотрены в странах Европы

После начала полномасштабного вторжения России, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища за границей. По данным Eurostat, на конец января 2025 года в мире было зафиксировано более 4,3 млн украинских беженцев. При этом больше всего их осело в Европе – в частности, Германии, Польше, Чехии, – где для них предусмотрены разные виды финансовой поддержки размером от 100 до более 1 000 евро (6 июня официальный курс евро в Украине составляет 47,38 грн).

Видео дня

OBOZ.UA разобрался сколько средств получают украинские беженцы в европейских странах.

Германия

В настоящее время украинцы получают так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld) в размере 563 евро. Кроме того, предусмотрены выплаты:

Подросткпм 14-17 лет – 471 евро.

На детей 6-14 лет - 390 евро.

На детей до 5 лет – 357 евро.

Польша

С 1 января 2025 года размер пособия для беженцев составляет в среднем 314 евро на человека. При этом семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку в размере 191 евро.

Чехия

В течение первых 5-ти месяцев пребывания в стране взрослым предоставляются выплаты в 195 евро. А кроме того:

Взрослым с инвалидностью – 292 евро.

Ребенкам – 140 евро.

Ребенкам с инвалидностью – 210 евро.

После истечения же этого срока выплаты уменьшаются. Они составляют:

На взрослое лицо – 125 евро.

На взрослое лицо с инвалидностью – 195 евро.

На ребенка - 140 евро.

На ребенка с инвалидностью – 210 евро.

Испания

Для взрослых предусмотрена выплата – в среднем 650 евро.

Для семьи с детьми – от 1 200 до 2 000 евро.

Франция

В этой стране размер помощи зависит зависит от количества людей в семье. В частности:

На одного человека предусмотрена выплата около 204 евро.

На двух – 306 евро.

На троих – 408 евро.

На четырех – 510 евро.

На пятерых человек – 612 евро.

Румыния

На одного человека – 100 евро.

На семью – 300 евро.

При этом на помощь могут претендовать прибывшие в старну до 1 июля 2024 года и находящиеся в местах для беженцев.

Латвия

Разовая помощь – 377 евро на взрослого и 264 на ребенка.

Ежемесячные выплаты: 137 евро на одного человека, 96 евро – на каждого следующего члена семьи.

Разовая помощь до начала трудовой деятельности или самозанятости – 740 евро.

Ирландия

Для взрослых – 155 евро в месяц.

Для детей – 120 евро.

Швеция

Для взрослых, проживающих самостоятельно – до 193 евро в месяц.

Для детей – от 100 до 140 евро в месяц в зависимости от возраста.

Португалия

В этой стране для получения помощи следует соответствовать ряду критериев. В частности:

Доход одинокого лица не должен превышать 242,23 евро.

Доход семьи – 31 350 евро.

При соблюдении этих условий назначаются выплаты:

Для главного кормильца семьи – 242,23 евро.

Для остальных взрослых членов семьи – 169,56 евро.

Для несовершеннолетних – 121,12 евро.

Нидерланды

В этой стране предусмотрена фиксированная выплата на одежду в размере 62,66 евро в месяц. Также предоставляется компенсация на питание:

Для одиноких лиц – 242,48 евро.

Для двух человек – 242,48 евро на каждого.

Для трех – по 193,98 евро.

Для четырех и более – по 169,74 евро.

Дания

Для взрослых без детей – 910 евро.

Для одиноких родителей с ребенком, имеющим право на дополнительную помощь на ребенка – 1 817 евро.

Для одиноких родителей с ребенком, не имеющим такого права – 1 274 евро.

Для взрослых до 30 лет, проживающих вместе с родителями – 392 евро.

Для беженцев, которые сдали знания языка на уровне Dansk 2, или имеют установленный диагноз, мешающий получить уровень Dansk 2, – дополнительно 237 евро в течение полугода.

Бельгия

Для одиноких взрослых – 1 139,97 евро.

Для семей из двух взрослых – по 758,64 евро на человека.

На каждого ребенка в семье – 150-220 евро.

При этом общая сумма выплат на семью не может превышать 1 537,9 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в ЕС до 4 марта 2027 года, оставляя возможность завершить ее раньше – в случае улучшения ситуации в стране. Параллельно разрабатывается поэтапная стратегия добровольного возвращения более 4 млн украинцев домой через информационные центры поддержки и сотрудничество с правительством Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!