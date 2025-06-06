Украинцы могут получать от 100 до более 1000 евро: какие выплаты предусмотрены в странах Европы
После начала полномасштабного вторжения России, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища за границей. По данным Eurostat, на конец января 2025 года в мире было зафиксировано более 4,3 млн украинских беженцев. При этом больше всего их осело в Европе – в частности, Германии, Польше, Чехии, – где для них предусмотрены разные виды финансовой поддержки размером от 100 до более 1 000 евро (6 июня официальный курс евро в Украине составляет 47,38 грн).
OBOZ.UA разобрался сколько средств получают украинские беженцы в европейских странах.
Германия
В настоящее время украинцы получают так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld) в размере 563 евро. Кроме того, предусмотрены выплаты:
- Подросткпм 14-17 лет – 471 евро.
- На детей 6-14 лет - 390 евро.
- На детей до 5 лет – 357 евро.
Польша
С 1 января 2025 года размер пособия для беженцев составляет в среднем 314 евро на человека. При этом семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку в размере 191 евро.
Чехия
В течение первых 5-ти месяцев пребывания в стране взрослым предоставляются выплаты в 195 евро. А кроме того:
- Взрослым с инвалидностью – 292 евро.
- Ребенкам – 140 евро.
- Ребенкам с инвалидностью – 210 евро.
После истечения же этого срока выплаты уменьшаются. Они составляют:
- На взрослое лицо – 125 евро.
- На взрослое лицо с инвалидностью – 195 евро.
- На ребенка - 140 евро.
- На ребенка с инвалидностью – 210 евро.
Испания
- Для взрослых предусмотрена выплата – в среднем 650 евро.
- Для семьи с детьми – от 1 200 до 2 000 евро.
Франция
В этой стране размер помощи зависит зависит от количества людей в семье. В частности:
- На одного человека предусмотрена выплата около 204 евро.
- На двух – 306 евро.
- На троих – 408 евро.
- На четырех – 510 евро.
- На пятерых человек – 612 евро.
Румыния
- На одного человека – 100 евро.
- На семью – 300 евро.
При этом на помощь могут претендовать прибывшие в старну до 1 июля 2024 года и находящиеся в местах для беженцев.
Латвия
- Разовая помощь – 377 евро на взрослого и 264 на ребенка.
- Ежемесячные выплаты: 137 евро на одного человека, 96 евро – на каждого следующего члена семьи.
- Разовая помощь до начала трудовой деятельности или самозанятости – 740 евро.
Ирландия
- Для взрослых – 155 евро в месяц.
- Для детей – 120 евро.
Швеция
- Для взрослых, проживающих самостоятельно – до 193 евро в месяц.
- Для детей – от 100 до 140 евро в месяц в зависимости от возраста.
Португалия
В этой стране для получения помощи следует соответствовать ряду критериев. В частности:
- Доход одинокого лица не должен превышать 242,23 евро.
- Доход семьи – 31 350 евро.
При соблюдении этих условий назначаются выплаты:
- Для главного кормильца семьи – 242,23 евро.
- Для остальных взрослых членов семьи – 169,56 евро.
- Для несовершеннолетних – 121,12 евро.
Нидерланды
В этой стране предусмотрена фиксированная выплата на одежду в размере 62,66 евро в месяц. Также предоставляется компенсация на питание:
- Для одиноких лиц – 242,48 евро.
- Для двух человек – 242,48 евро на каждого.
- Для трех – по 193,98 евро.
- Для четырех и более – по 169,74 евро.
Дания
- Для взрослых без детей – 910 евро.
- Для одиноких родителей с ребенком, имеющим право на дополнительную помощь на ребенка – 1 817 евро.
- Для одиноких родителей с ребенком, не имеющим такого права – 1 274 евро.
- Для взрослых до 30 лет, проживающих вместе с родителями – 392 евро.
- Для беженцев, которые сдали знания языка на уровне Dansk 2, или имеют установленный диагноз, мешающий получить уровень Dansk 2, – дополнительно 237 евро в течение полугода.
Бельгия
- Для одиноких взрослых – 1 139,97 евро.
- Для семей из двух взрослых – по 758,64 евро на человека.
- На каждого ребенка в семье – 150-220 евро.
При этом общая сумма выплат на семью не может превышать 1 537,9 евро.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в ЕС до 4 марта 2027 года, оставляя возможность завершить ее раньше – в случае улучшения ситуации в стране. Параллельно разрабатывается поэтапная стратегия добровольного возвращения более 4 млн украинцев домой через информационные центры поддержки и сотрудничество с правительством Украины.
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