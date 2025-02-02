Одна из стран ЕС может снизить выплаты украинским беженцам: как изменятся правила после выборов

После выборов 2025 года украинцам, уже находящимся в Германии, выплаты оставят без изменений, но новоприбывшим придется довольствоваться лишь 460 (19 208 грн) евро и жить в центрах для беженцев. Политики всех лагерей сходятся на одном – украинцы должны работать, а не зависеть от социальной помощи.

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Об этом пишет DW. 23 февраля 2025 г. в Германии состоятся досрочные парламентские выборы, которые могут существенно повлиять на жизнь украинских беженцев.

Основной вопрос, который волнует тех, кто уже находится в стране и тех, кто планирует уехать, – что изменится в социальных выплатах и возможностях трудоустройства. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), лидирующие в предвыборных рейтингах, выдвинули четкую программу в отношении украинцев.

Они планируют содействовать их трудоустройству, в частности, упрощать процедуры признания профессиональной квалификации и обеспечивать изучение немецкого языка в рабочем коллективе. Однако в то же время ХДС/ХСС предлагают существенно сократить социальные выплаты для вновь прибывших украинских беженцев.

Если сейчас украинцы получают так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld) в размере 563 евро (23 510 грн) в месяц, то новые беженцы вместо этого получат 460 евро (19 208 грн) в соответствии с законом об искателях убежища. Кроме того, для них отменят оплату аренды жилья и медицинское страхование в полном объеме. Фактически это означает, что прибывающие после выборов будут проживать в приютах для беженцев и получать ваучеры на питание и бытовые товары вместо денежных выплат.

Еще более жесткие условия для украинцев предлагает "Альтернатива для Германии" (АдН) – ультраправая партия, стабильно держащаяся на второй позиции в рейтингах. Они выступают за отмену "денег для граждан" для всех украинских беженцев, а не только для вновь прибывших, оставив лишь минимальные 460 евро. При этом разрешение на работу для украинцев они все же поддерживают, в отличие от других беженцев, которым запрещено работать.

Несмотря на высокий рейтинг, перспектива вхождения АдН в состав правительства пока маловероятна – большинство ведущих партий отказываются сотрудничать с ними. Однако их влияние на политическую повестку дня растет, что может заставить другие партии пересмотреть свою позицию.

Уменьшение выплат для украинцев поддерживает также Свободная демократическая партия (ВДП). Они считают, что большие соцвыплаты являются "ложным стимулом для миграции" и предлагают создать новый социально-правовой статус для всех беженцев, включая украинцев.

Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), новая политическая сила, также выступает за сокращение социальных расходов, хотя прямо украинцев в своей программе не упоминает. Они аргументируют свою позицию тем, что выплаты беженцам чрезмерно увеличивают нагрузку на бюджет Германии.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Зеленые", которые также имеют высокие шансы попасть в Бундестаг, не поддерживают никаких изменений в политике в отношении беженцев. Они отмечают необходимость интеграции украинцев в рынок труда, но без искусственного сокращения выплат.

Учитывая рейтинги партий, наиболее вероятным сценарием является формирование правительственной коалиции на базе ХДС/ХСС вместе с СДПГ или "Зелеными". Это означает, что политика в отношении украинских беженцев либо останется без изменений, либо будет найден компромиссный вариант, предусматривающий постепенное сокращение соцвыплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в столице Австрии Вене в конце января 2025 начались массовые проверки выплат украинским беженцам. Из-за новых бюрократических правил под аудит попали украинцы трудоспособного возраста, пока им на несколько недель приостановили выплаты.

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