ЕС готовит план возвращения украинцев домой: что будет с временной защитой

Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в ЕС до 4 марта 2027 года, оставляя возможность завершить ее раньше в случае улучшения ситуации. Параллельно разрабатывается поэтапная стратегия добровольного возвращения более 4 миллионов украинцев домой через информационные центры поддержки и сотрудничество с правительством Украины.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. Предложение должен формально одобрить Совет ЕС, заседание которого запланировано на 12-13 июня в Люксембурге.

После завершения действия временной защиты каждое государство-член ЕС самостоятельно будет решать, на какие формы правового статуса могут перейти украинцы – например, национальное долгосрочное проживание, статус беженца или трудовую миграцию. Рекомендации Еврокомиссии не являются обязательными, но задают общие рамки.

Как сообщает Politico, план поэтапного возвращения охватывает 4,3 миллиона украинцев, которые находятся в ЕС. Больше всего наших граждан находится в Польше, Германии и Чехии. Основная идея стратегии – предоставить украинцам доступ к полной информации о возможностях и перспективах возвращения.

"Больше всего Украина сейчас нуждается в людях", – отметил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. Он подчеркнул, что возвращение должно стать осознанным выбором, а не вынужденным шагом.

Одним из ключевых элементов новой стратегии станут "центры единства", которые откроются в нескольких странах ЕС, начиная с Германии и Испании. Это будут информационно-консультационные пункты, где украинцам будут помогать:

с оформлением документов;

поиском работы;

возвращением домой или легализацией пребывания;

адаптацией к изменениям.

В таких центрах также организуют языковые курсы, культурные события и индивидуальные консультации. Для чувствительных категорий населения – беременных, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а также родителей с детьми – разрабатываются отдельные сценарии правового сопровождения.

Еврокомиссия планирует представить детальный план возвращения вместе с правительством Украины, в частности вице-премьером Алексеем Чернышовым. Ожидается, что это должно обеспечить согласованность действий между европейскими странами и украинскими органами власти в вопросе реинтеграции граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США разработали план добровольной депортации, согласно которому более 200 000 украинцев могут быть возвращены на родину. Тем, кто согласится уехать самостоятельно, обещают выплатить по $1000, ведь программа уже предусматривает финансирование в размере $250 миллионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!