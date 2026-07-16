Украинцы могут лишиться пенсий из-за важной процедуры: кому предстоит пройти проверку

Украинские пенсионеры, находящиеся за рубежом, должны до 31 декабря 2026 года пройти обязательную физическую идентификацию, в противном случае с 1 января 2027 года выплата пенсии будет приостановлена. Процедуру необходимо проходить ежегодно, даже если личность уже подтверждалась ранее, а проверить свой статус можно через личный кабинет на веб-портале.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там отмечают, что требование касается всех пенсионеров, которые временно или постоянно находятся за пределами страны и получают украинские пенсионные выплаты.

До какой даты необходимо пройти идентификацию

Ключевой датой для пенсионеров является 31 декабря 2026 года. Именно до этого времени необходимо пройти физическую идентификацию, чтобы бесперебойно получать пенсию в 2027 году. Если человек не подтвердит свою личность в установленный срок, выплата средств будет приостановлена.

В то же время после прохождения процедуры пенсионные выплаты могут быть возобновлены в соответствии с установленным порядком. В Пенсионном фонде отмечают, что физическая идентификация проводится ежегодно.

То есть даже если пенсионер проходил эту процедуру в 2025 году или уже подтверждал личность ранее, для получения пенсии в 2027 году необходимо пройти новую идентификацию до конца 2026 года. Часть украинцев ошибочно полагает, что достаточно однократного подтверждения личности

Зачем нужна физическая идентификация

Основная цель физической идентификации — подтвердить, что пенсионер жив и лично получает причитающиеся ему государственные выплаты. Такой механизм используется для предотвращения мошенничества, незаконного получения пенсий посторонними лицами и обеспечения целевого использования бюджетных средств.

В Пенсионном фонде отмечают, что такая практика соответствует международным подходам к контролю социальных выплат гражданам, проживающим за пределами своего государства. Для украинцев, находящихся за рубежом, Пенсионный фонд обеспечил возможность пользоваться большинством услуг дистанционно через веб-портал электронных услуг. В личном кабинете можно:

проверить дату последней физической идентификации;

просмотреть информацию о страховом стаже;

ознакомиться со своим электронным пенсионным делом;

подать необходимые заявления в Пенсионный фонд в онлайн-режиме.

Как пройти физическую идентификацию

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины , если пенсионер находится в Украине;

, если пенсионер находится в Украине; через зарубежное дипломатическое представительство Украины (посольство или консульство), получив документ, подтверждающий, что человек жив, после чего его необходимо отправить в Пенсионный фонд;

(посольство или консульство), получив документ, подтверждающий, что человек жив, после чего его необходимо отправить в Пенсионный фонд; удаленно через веб-портал электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис, если доступен соответствующий способ идентификации;

квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис, если доступен соответствующий способ идентификации; с помощью видеоконференцсвязи с представителем ПФУ; для этого необходимо предварительно подать заявку через веб-портал или иным предусмотренным способом и пройти процедуру в назначенное время.

Кому рекомендуют не откладывать процедуру

Особое внимание в Пенсионном фонде уделяют пенсионерам, которые уже получили индивидуальные уведомления о необходимости пройти физическую идентификацию. Таким гражданам рекомендуют не ждать конца года и подтвердить личность как можно раньше.

Отмечается, что это поможет избежать возможных задержек с выплатами в начале 2027 года. Пенсионный фонд также напоминает, что украинцы за рубежом продолжают получать пенсию на счета, открытые в украинских банках, однако обязательным условием остается регулярное прохождение физической идентификации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году украинский пенсионер при наличии соответствующих оснований может одновременно получать возрастную доплату, надбавку за сверхнормативный стаж, льготные повышения и другие дополнительные выплаты. Возрастные надбавки достигают 570 гривен, а за каждый полный год стажа сверх нормы могут доплачивать до 25,95 гривны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!