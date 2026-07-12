Пенсионерам могут платить больше: на какие доплаты имеют право украинцы

В 2026 году украинский пенсионер при наличии соответствующих оснований может одновременно получать возрастную доплату, надбавку за сверхнормативный стаж, льготные повышения и другие дополнительные выплаты. Возрастные надбавки достигают 570 гривен, а за каждый полный год стажа сверх нормы могут доплачивать до 25,95 гривны.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Часть выплат назначается автоматически, однако в отдельных случаях пенсионеру необходимо самостоятельно подтвердить право на дополнительные деньги.

Возрастные доплаты: сколько могут получить пенсионеры

Одной из наиболее распространенных дополнительных выплат является ежемесячная компенсационная надбавка за возраст. Ее размер зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. В 2026 году максимальные суммы составляют:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

При этом эти выплаты не суммируются. То есть после достижения следующего возрастного рубежа предыдущую надбавку не оставляют вместе с новой — её размер увеличивают до установленного для соответствующего возраста уровня.

Например, если после 70 лет пенсионер получал до 300 гривен, то по достижении 75-летия общую возрастную доплату могут повысить до 456 гривен. Есть и ограничения: компенсационную возрастную выплату не назначают, если общий размер пенсионных выплат человека превышает 10 340,35 гривны.

За дополнительные годы стажа также могут выплачивать надбавку

Еще одним основанием для увеличения пенсии является сверхнормативный страховой стаж. Для большинства пенсионеров дополнительными считаются годы, превышающие установленную законодательством норму. Речь идет о стаже свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

За каждый полный год сверх установленной нормы пенсию могут увеличить на 1 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году такая надбавка может составить до 25,95 гривны за каждый дополнительный год стажа.

Таким образом, чем больше полных лет человек отработал сверх необходимой нормы, тем выше может быть соответствующая доплата. Окончательный размер определяется индивидуально при расчете пенсии.

Кто получает доплаты за особые заслуги перед Украиной

Отдельные дополнительные выплаты предусмотрены для граждан, имеющих особые заслуги перед государством. Право на такие начисления могут иметь Герои Украины, лица, награжденные государственными орденами, отдельные категории ветеранов и другие граждане, определенные законодательством.

Сумма надбавки зависит от конкретного статуса пенсионера. Её рассчитывают в установленном законом размере, в частности с учётом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Важно, что выплаты за особые заслуги носят отдельный характер. В предусмотренных законом случаях их можно получать вместе с другими пенсионными надбавками.

Дополнительные деньги предусмотрены для льготников

На повышенные пенсионные выплаты могут рассчитывать и граждане, относящиеся к отдельным льготным категориям. В частности, дополнительные начисления предусмотрены для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, граждан, пострадавших от нацистских преследований, а также других лиц со специальным статусом.

Размер повышения зависит от категории пенсионера и норм законодательства. Если отдельных ограничений нет, такие выплаты могут назначаться одновременно с возрастной надбавкой или доплатой за сверхнормативный страховой стаж.

Кому может быть выплачена доплата до минимального уровня пенсии

Если после проведения расчетов пенсионная выплата человека остается ниже гарантированного государством минимального уровня, может быть установлена дополнительная доплата. Во многих случаях Пенсионный фонд проводит такой перерасчет автоматически.

Для этого пенсионер должен соответствовать установленным требованиям по возрасту и страховому стажу. При этом доплаты за особые заслуги перед Украиной не включаются в сумму при определении гарантированного минимального размера пенсии. Такие деньги выплачиваются отдельно.

Можно ли получать несколько надбавок одновременно

Распространенное мнение о том, что пенсионеру полагается только одна доплата, не соответствует действительности. Если у человека одновременно имеется несколько законных оснований для дополнительных выплат, ему могут назначить несколько надбавок.

Например, пенсионер может одновременно иметь право на возрастную компенсацию, доплату за сверхнормативный страховой стаж и повышение, связанное с льготным статусом. Также при соответствующих условиях может устанавливаться доплата до гарантированного минимального уровня пенсионной выплаты.

При этом каждое пенсионное дело рассматривается индивидуально. На окончательную сумму влияют возраст человека, страховой стаж, размер основной пенсии и наличие подтвержденного специального статуса.

Большинство массовых перерасчетов Пенсионный фонд проводит без дополнительных обращений граждан. Однако если пенсионер считает, что соответствует условиям для получения определенной надбавки, но деньги ему не начисляют, стоит проверить свое пенсионное дело.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, несмотря на решение Верховного Суда, Пенсионный фонд не проводит полную индексацию пенсий в течение первых лет после их назначения. Вместо этого выплаты повышают на небольшой процент, который своим постановлением определяет правительство.

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