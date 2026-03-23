Украинцы массово несут деньги в банки: какие депозиты и валюту выбирают
В феврале сумма депозитов в украинских банках существенно выросла и достигла отметки в 1,65 трлн грн. Больше всего выросла сумма гривневых вложений, которые и являются основной валютой банковских накоплений, а самыми популярными депозитами остаются бессрочные.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов. Отмечается, в течение прошлого месяца общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФЛП, или "ФОП") в банках выросла на 38,1 млрд грн.
Таким образом по состоянию на 1 марта вклады украинцев в банках составляли:
- в национальной валюте – 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн);
- в иностранной валюте – 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн).
Распределение банковских вкладов украинцев по размерам выглядит так:
Стоит отметить, что доля физлиц-предпринимателей среди всех вкладчиков составляет 3,2%, тогда как сумма их депозитов – 11,2% (184,7 млрд грн). В то же время самым популярным типом депозита является "до востребования" – таких в банковской системе 70,82%, остальные же – срочные вложения.
Сейчас в Украине насчитывается 60 банков. Больше всего накоплений физлица хранят в государственных финучреждениях – 60,33%. Зато банкам с государственной долей доверили 22,01% депозитов, а банкам иностранных фингрупп – 17,66%.
Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на решение Национального банка Украины (НБУ) оставить учетную ставку без изменений, банки во втором квартале 2026 года (то есть в апреле-июне) могут постепенно снижать доходность гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование. Проценты, вероятно, упадут на 0,5-1 п.п. К концу весны средний уровень ставок ожидается в пределах 12,5-14% годовых, а чистая доходность – 3-4%.
