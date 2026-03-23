Украинцы массово несут деньги в банки: какие депозиты и валюту выбирают

В феврале сумма депозитов в украинских банках существенно выросла и достигла отметки в 1,65 трлн грн. Больше всего выросла сумма гривневых вложений, которые и являются основной валютой банковских накоплений, а самыми популярными депозитами остаются бессрочные.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов. Отмечается, в течение прошлого месяца общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФЛП, или "ФОП") в банках выросла на 38,1 млрд грн.

Таким образом по состоянию на 1 марта вклады украинцев в банках составляли:

– 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн); в иностранной валюте – 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн).

Распределение банковских вкладов украинцев по размерам выглядит так:

Размер вклада, грн. Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн 40,06 0,00 10 – 200 000 грн 57,89 26,93 200 000 – 600 000 грн 1,40 20,76 600 000 – 1 000 000 грн 0,31 10,37 1 000 000 – 2 000 000 грн 0,21 12,58 2 000 000 – 4 000 000 грн 0,09 10,32 4 000 000 – 5 000 000 грн 0,01 2,73 свыше 5 000 000 грн 0,03 16,31

Стоит отметить, что доля физлиц-предпринимателей среди всех вкладчиков составляет 3,2%, тогда как сумма их депозитов – 11,2% (184,7 млрд грн). В то же время самым популярным типом депозита является "до востребования" – таких в банковской системе 70,82%, остальные же – срочные вложения.

Сейчас в Украине насчитывается 60 банков. Больше всего накоплений физлица хранят в государственных финучреждениях – 60,33%. Зато банкам с государственной долей доверили 22,01% депозитов, а банкам иностранных фингрупп – 17,66%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на решение Национального банка Украины (НБУ) оставить учетную ставку без изменений, банки во втором квартале 2026 года (то есть в апреле-июне) могут постепенно снижать доходность гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование. Проценты, вероятно, упадут на 0,5-1 п.п. К концу весны средний уровень ставок ожидается в пределах 12,5-14% годовых, а чистая доходность – 3-4%.

