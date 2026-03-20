Банки собрались переписывать условия депозитов: что будет с процентами и сколько смогут заработать украинцы

Несмотря на решение Национального банка Украины (НБУ) оставить учетную ставку без изменений, банки во втором квартале 2026 года (т.е. в апреле-июне) могут постепенно снижать доходность гривневых депозитов, чтобы наростить кредитование. Проценты, вероятно, упадут на 0,5-1 п.п. К концу весны средний уровень ставок ожидается в пределах 12,5-14% годовых, а чистая доходность – 3-4%.

Видео дня

При этом банки сохранят возможность предлагать максимальные ставки до 15,5% годовых. Такой прогноз OBOZ.UA озвучил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Главное, что нужно знать

Средние ставки депозитов могут снизиться на 0,5 п.п. и ожидаются в пределах 12,5–14% годовых , максимальные – до 15,5% годовых .

, максимальные – . Самые популярные депозиты – сроком 6-9 месяцев и 1 год .

. Краткосрочные депозиты останутся востребованными из-за военных рисков и возможности быстрой индексации средств на инфляцию.

Относительная стабильность валютного курса и контролируемая инфляция повышают доверие граждан к гривневым депозитам.

Депозиты остаются инструментом не только сохранения средств, но и получения пассивного дохода при планировании и сбережении.

Что будет со ставками по депозитам до лета

"Сейчас фактически начинается новый "системный" этап развития депозитного рынка. Ставки могут постепенно корректироваться, и это в меру естественный процесс. Банки все внимательнее реагируют на общую экономическую ситуацию, инфляционные ожидания, состояние валютного рынка и реальный спрос вкладчиков на гривневые инструменты", – объяснил Замотаев.

Он уточнил, что главное для вкладчиков – сохранение реальной доходности депозитов. Как прогнозирует эксперт, доходность гривневых вкладов как минимум будет перекрывать возможный рост потребительских цен.

Впрочем, эксперт считает, что если инфляция будет замедляться, а гривня будет оставаться относительно стабильной, то даже скорректированные ставки не помешают потенциальным вкладчикам получить доход.

"Курс валют может как стимулировать, так и сдерживать потенциальных вкладчиков. И в условиях, когда функционирует "гибридная" система на валютном рынке (режим "управляемой гибкости"), все опасения о резких курсовых изменениях напрасны. Нацбанк имеет достаточно рычагов для сбалансирования спроса и предложения, а затем защищает валютный рынок от нежелательной курсовой "потасовки". В любом случае курс будет базироваться на экономических факторах: чем меньше инфляционное давление, тем стабильнее будут курсовые показатели", – считает специалист.

Банкир считает, что как и в течение 2025 года, во втором квартале наиболее выгодными будут вклады сроком 6-9 месяцев, а также на 1 год. Именно на такие депозиты, по его прогнозу, банки будут готовы предложить самые высокие ставки.

"По прогнозам НБУ и правительства, инфляция до конца года не превысит 7,5%. То есть размещение средств на 6-9 месяцев или на год позволяет не просто сохранить их покупательную способность, но и потенциально получить дополнительный доход в пределах 3-4%", – отмечает Дмитрий Замотаев.

Что учесть при оформлении депозита

Банкир советует подходить к размещению средств без эмоций и излишней спешки. Замотаев рекомендует придерживаться нескольких простых правил:

перед размещением средств оценить понадобятся ли деньги в течение срока депозита;

"Прежде всего стоит честно ответить себе на вопрос: понадобятся ли эти деньги в течение срока вклада. Если есть вероятность, что средства могут понадобиться раньше, то лучше взять паузу, или же разместить только часть имеющихся сбережений. Стоит помнить, что досрочное расторжение соглашения часто означает потерю процентов", – пояснил банкир.

реагировать не только на максимальную ставку "в рекламе" – учитывать все условия начисления процентов, возможность пополнения, досрочного снятия и бонусы за онлайн-оформление;

– учитывать все условия начисления процентов, возможность пополнения, досрочного снятия и бонусы за онлайн-оформление; помнить о том, что доход с депозита облагается налогами – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне инфляции в Украине многие граждане рассматривают пути, чтобы защитить сбережения в национальной валюте от обесценивания. Одним из эффективных механизмов являются гривневые депозиты и облигации правительства (ОВГЗ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!