Украинцам завтра пересчитают пенсии: кому повысят на 2595 грн

В Украине с 1 марта пересчитают абсолютное большинство пенсий. Максимальная прибавка составит 2595 грн. Ее получат украинцы, у которых сейчас рассчитанная по формуле пенсия составляет 21 446,28 грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Размер индексации (а это 12,1%) по идее должен был бы компенсировать рост зарплат и цен за последний год. Еще в 2017-м решили: чтобы пенсии не "устаревали", их ежегодно должны повышать хотя бы на сумму от половины прошлогодней инфляции и половины среднегодового за три последних года роста зарплат. Если зарплаты растут медленно, уменьшаются темпы индексации пенсий. Если цены растут быстро, должен также вырасти и размер индексации.

Здесь есть важное уточнение: индексируют "чистую" пенсию. То есть выплату, посчитанную по формуле (без всех возможных надбавок и дотяжек). Поэтому если у вас есть доплата, например, за сверхнормативный стаж, или же возрастная доплата, то увеличат не ту пенсию, которую вы получите на руку, а ту, которую вы бы должны были получать без этой надбавки.

Например, если пенсия по формуле для вас составляет 2790 грн, но в результате надбавок вы получаете на руки 3200 грн, то вам стоит ожидать индексацию в 337,59 грн (то есть 12,1% от 2790 грн). Доплата может быть при определенных условиях выше, но об этом – читайте далее.

Итак, в определенных случаях может оказаться, что размер доплаты будет совсем несущественным. Например, 20 грн. Однако в постановлении правительства указано: "когда размер повышения пенсии в результате ее перерасчета... не достигает 100 грн, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера".

То есть наименьший размер прибавки в результате индексации – 100 грн. Есть и максимальная прибавка – 2595 грн. По подсчетам OBOZ.UA, для максимальной прибавки размер пенсии сейчас должен составлять от 21 446,28 грн.

В общем, примерно оценить размер своей прибавки можно умножив "чистую" пенсию на 12,1%. Например:

прибавка от 300 до 500 грн – "чистая" пенсия от 2479 до 4132 грн;

надбавка от 500 до 1000 грн – "чистая" пенсия от 4132 до 8264 грн;

надбавка от 1000 – "чистая" пенсия от 8264 грн;

Часть пенсий повысят не на уровень индексации. Например, пенсионерам в возрасте от 80 лет (если есть от 20 лет стажа у женщин и 25 – у мужчин), и пенсионерам в возрасте от 65 до 80 лет, если они не работают (и имеют стаж от 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) гарантированный размер пенсии увеличат с 3758 грн до 4213 грн .

Кроме того:

для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем – пенсию увеличат с 3613 грн до 4050 грн;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем – с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем – с 3038 грн до 3406 грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

