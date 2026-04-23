Украинцы изменили правила игры на рынке труда: какую работу теперь выбирают и почему

Украинцы больше не ориентируются на работу при выборе жилья – сначала выбирают безопасное место, а уже потом ищут заработок, в большинстве случаев удаленный. В то же время из-за войны, мобилизации и постоянной миграции рынок труда остается нестабильным и страдает от дефицита кадров.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал экономист Олег Пендзин. По его словам, еще несколько десятилетий назад модель была простой, предприятие создавало рабочие места, а рядом формировалось жилье. Люди работали и жили в одном районе, иногда всю жизнь.

Сегодня эта логика больше не работает. Украинцы стали значительно мобильнее, а привязка к конкретному месту работы фактически исчезла. "Сегодня люди гораздо более динамичны, гораздо более подвижны с точки зрения смены места работы. Какой-то жесткой привязки к месту работы уже нет", – отметил эксперт.

Самый важный критерий для украинцев сейчас – это не зарплата и даже не комфорт, а безопасность. Люди выбирают города, где меньше рисков для жизни, и уже после этого ищут работу. Именно поэтому наблюдается активное перемещение населения из прифронтовых регионов в центральную Украину, а из центральных областей на Запад.

Процесс непосредственно влияет и на рынок труда, ведь в одних городах формируется дефицит кадров, в других – растет конкуренция. Несмотря на сложную ситуацию, Пендзин отмечает, что рынок труда в Украине функционирует.

"В принципе сегодня в Украине работу найти можно. Даже можно найти работу в условиях удаленной работы", – отмечает он. Особенно активно сейчас набирают работников:

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

производственные компании;

сфера услуг в более безопасных регионах.

В то же время есть важный фактор, который усложняет ситуацию мобилизационные ограничения, прежде всего для мужчин. Отдельным трендом стала удаленная занятость. Она позволяет людям жить в более безопасных регионах и работать на компании из других городов или даже стран.

Еще один важный фактор – постоянное движение населения. Даже те украинцы, которые оставались в своих городах в течение первых лет войны, сегодня все чаще рассматривают переезд. Отмечается, что это создает дополнительное давление на рынок труда в регионах, куда переезжают люди, и одновременно "вымывает" трудовые ресурсы из опасных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кадровый кризис в Украине достиг нового масштаба – 67% работодателей заявляют о дефиците работников, что стало абсолютным рекордом с начала полномасштабной войны. В то же время отключения электроэнергии и риски безопасности постепенно отходят на второй план.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!