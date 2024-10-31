Украинцы имеют право на "особые" выплаты: сколько платят и кто может оформить

Пенсии по инвалидности в Украине зависят от группы инвалидности, а также от страховой истории личности. Специальные правила действуют только для военных, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и прокуроров, получающих повышенные выплаты.

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OBOZ.UA разобрался на какие суммы могут рассчитывать граждане. Выплаты по инвалидности в Украине распределяются в зависимости от группы инвалидности:

И группа получает 100% пенсии по возрасту;

получает 100% пенсии по возрасту; ІІ группа – 90% от пенсии по возрасту;

– 90% от пенсии по возрасту; ІІІ группа – 50% от пенсии по возрасту.

Также в Украине установлены минимальные размеры пенсий по инвалидности. А именно

I группа инвалидности : 2760 гривен в месяц;

: 2760 гривен в месяц; ІІ группа инвалидности : 2520 гривен в месяц;

: 2520 гривен в месяц; ІІІ группа инвалидности : 2093 гривны в месяц.

Для получения такой пенсии лицо должно иметь страховой стаж. Для I группы необходимый стаж составляет от 1 до 10 лет в зависимости от возраста инвалида, для ІІ и ІІІ групп – от 1 до 14 лет.

Отдельные категории получают "особые" выплаты по инвалидности на условиях, отличающихся от общих. Это касается военнослужащих, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, ликвидаторов и прокуроров. Для военных выплаты по инвалидности зависят от причины инвалидности и определяются в процентах от их денежного довольствия (ОС):

I группа – 100% ГЗ;

– 100% ГЗ; ІІ группа – 80% ГЗ;

– 80% ГЗ; ІІІ группа – 60% ГЗ.

При этом минимальный размер пенсии военнослужащих определяется как процент от прожиточного минимума. А именно:

I группа – не менее 650% ПМ;

– не менее 650% ПМ; ІІ группа – не менее 525% ПМ;

– не менее 525% ПМ; ІІІ группа – не менее 360% ПМ.

Такие правила гарантируют, что военнослужащие, получившие инвалидность, в частности, в результате участия в боевых действиях, имеют стабильные и более высокие выплаты по сравнению с другими категориями инвалидов. Пенсии по инвалидности для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС рассчитываются с учетом зарплаты, которую пострадавшие получали в зоне отчуждения в период 1986-1990 годов, или исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года. Размеры пенсий для чернобыльцев, получивших инвалидность из-за влияния радиации:

I группа – 5048,95 гривны в месяц;

– 5048,95 гривны в месяц; ІІ группа – 6549,98 гривны в месяц;

– 6549,98 гривны в месяц; ІІІ группа – 8187,48 гривны в месяц.

Ликвидаторы, получившие инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получают пенсию по инвалидности, размер которой зависит от средней зарплаты за предыдущий год:

I группа – 100% средней зарплаты (13 376,21 гривны);

– 100% средней зарплаты (13 376,21 гривны); ІІ группа – 80% (10 700,97 гривны);

– 80% (10 700,97 гривны); ІІІ группа – 60% (8 025,73 гривны).

Прокуроры, обладающие инвалидностью, также получают "особую" пенсию, которая зависит от минимального оклада, установленного для этой категории работников. К примеру, при минимальном окладе окружного прокурора в 24 000 гривен минимальная пенсия по инвалидности составляет 14 400 гривен в месяц (60% от оклада) по состоянию на 2024 год.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в скором времени заработает новая реформа социального страхования Потенциал. Она создает три новых статуса трудоспособности, определяющих право на социальные выплаты. Трудоспособные лица, признанные способными к самообеспечению, социальные выплаты не будут получать.

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