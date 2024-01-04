Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры в 2024-м: сколько придется отдать в бюджет

Украинцы в 2024 году должны заплатить налоги за свои квартиры. За каждый лишний квадрат придется платить 100,5 грн (в прошлом году было 97,5 грн). При этом платить нужно далеко не всем.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. То есть в 2024 году налог за квартиру площадью 80 квадратов вырастет примерно на 60 грн. А еще через год – на 120 грн. Квитанция с уведомлением о необходимости заплатить должна прийти к 1 июля, а заплатить нужно до 31 августа. Однако из-за проблем с реестрами может быть ситуация, когда вы должны заплатить налог, а квитанция вам не пришла. Поэтому в следующем году могут прислать квитанцию сразу через два года.

Украинцы должны платить налог только в том случае, если они владеют недвижимостью, площадь которой выше нормы. Эта норма определена Налоговым кодексом и составляет 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома. Если у вас есть и квартира, и дом, то общая "норма" составит 180 квадратов. Однако если у вас есть две квартиры, норма все равно будет составлять 60 квадратов (т. е. если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы).

Что будет, если налог не заплатить?

В реестре судебных решений можно найти сотни решений о принудительном взыскании налогового долга. К примеру, 25 декабря Черновицкий окружной административный суд принял решение обязать местного жителя заплатить налоговой 23,3 тыс. грн. В материалах дела говорится, что налоговым органом направлялось налоговое требование об уплате налогового долга, однако задолженность в добровольном порядке уплачена не была.

Теперь у налоговой есть решение суда и она может обратиться в исполнительную службу. У должника могут быть арестованы банковские счета до того момента, пока он не заплатит налоги.

В некоторых случаях через суд можно отменить налоговое требование. К примеру, Полтавский окружной административный суд отменил налоговое требование №0000847-1307-1631 на 18,9 тыс. грн. С полтавчанина налоговая пыталась получить такую сумму в виде налога за телятник площадью 632,9 квадрата. Но суд занял сторону истца.

"Налог могут не платить украинцы, недвижимость которых находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий. Если сомневаетесь, нужно ли платить, если не пришла квитанция, обратитесь в налоговую по месту своей регистрации и сможете получить консультацию более подробную", – рассказывают OBOZ .UA на горячей линии налоговой.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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