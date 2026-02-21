Украинцы должны платить за продажу даже подержанных вещей: Гетманцев призвал ГНС "прийти в себя"

В Украине налоги надо платить за весь доход, даже если речь идет о продаже подержанных вещей. Такая норма действует с 2010-го. При этом комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, который вводит льготу на все продажи в 2 тыс. евро в год на человека (то есть облагать налогом только часть, превышающую эту сумму).

Как написал на своей странице в Telegram глава комитета Даниил Гетманцев, налоговая решила разослать "письма счастья" людям, которые продают собственные б/у вещи, и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.

"Норма о том, что облагается налогом все, что продают люди, даже подержанные вещи, действует с 2010 года. Для того, чтобы этого не было, мы рекомендовали ВР принять законопроект, который вводит льготу на все продажи в размере 2000 евро в год на человека и сниженную ставку – в 5% – на все, что сверх. Это, кстати, является также маяком МВФ", – отметил Гетманцев.

Глава комитета также посоветовал ГНС "прийти в себя и отцепиться от простых людей". "Отдельно хочу обратиться к коллегам депутатам. Друзья, каждый раз, когда вы ведетеся на манипуляции подонков в стиле "чем хуже, тем лучше", страдают простые люди.Давайте будем ответственными перед украинцами", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно авторизоваться на портале.

